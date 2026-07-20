Este martes, inauguración oficial de la muestra «Imágenes de la Historia», en el Museo Naval de Ferrol

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En el Museo Naval de Ferrol se ofrece una magnífica exposición, «Imágenes de la Historia» en la que se recogen 17 reproducciones en color y alta resolución de famosos cuadros pintados al óleo por el artista Augusto Ferrer Dalmau «El pintor de las batallas», que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas. Muestra organizada por el propio museo y la Fundación Arte e Historia Ferrer-Dalmau, que ha cedido esta colección para su exhibición en la ciudad departamental.

El acto oficial de inauguración tendrá lugar este martes, día 22, a las doce y media de la mañana y al mismo asistirá el Almirante Jefe del Arsenal, VA Vicente Rubio Bolívar, al que acompañarán el director del Museo Naval de Madrid, CN Juan Escrigas Rodríguez; y el director del Museo Naval de Ferrol, CF Juan Gómez Corbalán, así como otros mandos de la Armada. Por parte de la Fundación, asistirá su presidente S.A.R. Pedro de Borbón Dos Sicilias y de Orleáns, duque de Calabria; el vicepresidente, Ángel Soria Vaquerizo; y el director general Alejandro Ferrer-Dalmau Socias.

Asimismo acudirá a este acto cultural el alcalde de la ciudad y presidente de la comisión de Defensa del Senado, José Manuel Rey Varela; junto con diversas representaciones de la vida social y cultural de Ferrol.

La exposición está abierta al público hasta el próximo día 15 de septiembre, en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.