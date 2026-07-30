La búsqueda de la luguesa desaparecida se reorientará a la zona de A Cheda tras descartar las exploradas

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La Policía Nacional mantiene la desaparición voluntaria como principal hipótesis y continúa sin pistas sobre su paradero.

La búsqueda de Carmen L. R., la joven de 24 años desaparecida la semana pasada en Lugo, se reorientará este viernes a la zona de A Cheda, donde la Policía Nacional seguirá buscando a pie junto a la colaboración de Protección Civil, el Ayuntamiento y ciudadanos voluntarios. La principal hipótesis barajada continúa siendo la de desaparición voluntaria.

Según han explicado fuentes policiales, dan por finalizadas las tareas de búsqueda en el entorno del río Miño, donde centraron el rastreo el pasado fin de semana, y en el monte Segade, por donde continuaron en los últimos días. Estos eran lugares conocidos para la desaparecida. Sin embargo, ninguno de ellos arrojó indicios sobre su paradero.

De este modo, este viernes arranca una nueva búsqueda en el entorno de A Cheda, con salida desde el Hostal San Lázaro. En este caso, las labores se realizarán a pie y no contarán con ninguna de las unidades especializadas. Eso sí, la Policía Nacional prevé incorporar a la Unidad de Caballería de cara al sábado.

Los agentes mantienen la desaparición voluntaria como principal hipótesis. Esto se debe a que el día anterior a que desapareciese, el lunes 20 de julio, ya hizo un «amago de desaparición«, aunque entonces fue hallada por los agentes y puesta a disposición de sus familiares.

La operación de búsqueda está siendo coordinada por la Policía Nacional con la colaboración de los familiares de la desaparecida y de distintos medios especializados.

DESCRIPCIÓN DE LA DESAPARECIDA

La alerta fue difundida por la asociación SOS Desaparecidos, que calificó el caso como de alta vulnerabilidad. La joven, de 24 años, mide aproximadamente 1,65 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo moreno y los ojos azules. En el momento de su desaparición vestía el uniforme de trabajo de Carrefour.

La familia presentó la denuncia tras perder el contacto con ella y la Policía Nacional inició de inmediato el dispositivo de búsqueda. Carmen fue vista por última vez en el barrio de A Milagrosa.

Las fuerzas de seguridad mantienen abierta la investigación y recuerdan que cualquier información que pueda contribuir a localizar a la joven debe comunicarse de inmediato a la Policía Nacional, la Guardia Civil o a los servicios de emergencias.