El incendio forestal declarado este miércoles en Monfero se encuentra controlado

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Sobre las diez y media de la noche de este miércoles, día 29, quedó controlado un incendio forestal en la parroquia de Alto de Xestoso, en el municipio de Monfero que se había iniciado a las 14.26 horas. Según las últimas estimaciones provisionales el incendio afecta a una superficie de alrededor de 30 hectáreas, parte de ellas en el municipio lucense de Guitiriz.

Según informe de la Consellería del Rural para la extinción del incendio se movilizaron hasta el momento

1 técnico, 13 agentes, y 18 brigadas, auxiliados por 11 motobombas, 2 palas, 4 helicópteros y 4 aviones.