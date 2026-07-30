As Pontes ‘despide’ a sus gigantes de hormigón con la voladura de las cuatro torres de refrigeración de Endesa

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Endesa culmina con éxito la voladura de las cuatro torres de refrigeración de la central térmica de carbón de As Pontes, uno de los hitos más significativos dentro del proceso de desmantelamiento de la instalación pontesa.

En esta actuación, una de las tareas más complejas del proceso de desmantelamiento que ha requerido de un amplio sistema de seguridad, se han generado 45.000 toneladas de residuos de los que se valorizarán más del 90%, por lo que se considera residuo cero. El avance del desmantelamiento de la instalación ya supera el 40% y emplea cada día a más de 160 personas en la obra, el 40% mano de obra local, para lograr el objetivo del desmantelamiento de la isla de potencia de la central esté concluido por completo en dos años.

Para la realización de esta actuación se ha diseñado un exhaustivo procedimiento con el objetivo de garantizar unas condiciones absolutas de seguridad y efectivas de demolición. Esta misma prevención se está aplicando en todos los procesos que conforman los trabajos de desmantelamiento y demolición de la planta que además tiene como objetivo revalorizar más del 90% de los residuos que generen estos trabajos. El avance del desmontaje de la isla de potencia de la central ya se encuentra por encima del 40% de todo el proyecto. Actualmente están trabajando una media de más de 160 personas diarias en la obra.

En el caso de la voladura de las cuatro torres de refrigeración el desarrollo de la actuación ha sido complejo, ya que se han analizado estructuralmente las torres, así como la dinámica de la voladura, su secuencia, direcciones de caída, medidas mitigadoras de las afecciones, medidas de vibraciones y puesta en seguridad de todos los elementos afectados.

Precisamente dada su complejidad, el dispositivo desplegado para ejecutar la voladura ha contado con la colaboración de la Guardia Civil de As Pontes y de A Coruña, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local, Protección Civil, los Bomberos del parque de As Pontes, el Concello As Pontes, la Deputación Provincial da Coruña y la Axencia Galega de Infraestructuras. También se ha contado con la colaboración del equipo Pegaso de la Guardia Civil para el control de drones en zona afectada. Por último, se ha coordinado todo el proceso con Redeia, por la cercanía a la subestación de As Pontes de su propiedad.

Las cuatro torres de refrigeración son estructuras idénticas de hormigón armado con geometría en forma de hiperboloide de revolución y tienen una altura de 99 metros. Tienen un diámetro en la base de 84 metros y de 57 metros en la coronación. El volumen estimado de hormigón y hierro de cada torre es de 4.165 m3. Cada torre tiene un peso aproximado de 11.245 toneladas, totalizando aproximadamente 45.000 toneladas.

Asimismo, se han instalado 12 cañones nebulizadores de agua alrededor de las cuatro torres con el fin de reducir la nube de polvo y que la afección sea la mínima posible. Estas medidas están consonancia con los condicionantes ambientales para la obra establecidos en las autorizaciones administrativas.

Las 45.000 toneladas de residuos que se han generado (básicamente hormigón), serán gestionados de acuerdo con la normativa medioambiental. Estos residuos serán valorizados en obra al ser usados como material de relleno por su carácter inerte llevándose el hierro a reutilizar para nuevo uso.

El final del desmantelamiento en 2028

Después de la voladura, se han generado alrededor de 45.000 toneladas de residuos, principalmente hormigón y hierro. Como en todos los residuos producidos durante toda la obra, se valorizará más del 90% de ellos dándoles una nueva vida, generando lo que se considera residuo cero.

Con este avance significativo en el proyecto de desmantelamiento ya se ha ejecutado más del 40% de los trabajos totales en la zona de la isla de potencia, en línea con la planificación prevista, manteniendo la fecha de finalización de los mismos en julio 2028.

A partir de entonces, habrá que concluir las actividades de clausura de sistemas externos al actual desmantelamiento en curso. En este sentido, ya se han finalizado los trabajos en el antiguo parque de Saa y Espiñaredo. Las obras se encuentran muy avanzadas en la zona de desulfuración de gases y en paralelo también se han iniciado las operaciones en la zona de calderas y de las turbinas.