Equiocio Ferrol reedita el “Festival de mascotas”

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Regresa un clásico. En la 35ª edición de Equiocio Ferrol, que se celebrará del 6 al 9 de agosto en el Campo das Cabazas, en Covas, no podía faltar el Festival de Mascotas.

Esta iniciativa, imprescindible en la jornada inaugural de este evento ecuestre y de ocio, busca visibilizar el cuidado de los animales de compañía y su papel como parte de la familia. La organización invita al público a acercarse al evento con sus mascotas y compartir sus historias.

Quienes deseen participar deberán presentar a su mascota en el escenario del evento, explicando su contribución al entorno familiar, haciendo hincapié en el vínculo existente y la historia personal del animal. Solo con eso, recibirán un obsequio cortesía de Hill’s, firma de alimentación para perros y gatos que patrocina esta iniciativa.

El festival, presentado por Esther Guimaré, también busca contribuir de alguna manera a la promoción de las adopciones responsables, destacando los beneficios que aporta a adultos y niños compartir la vida con una mascota, sin, por supuesto, ignorar los compromisos que conlleva esta decisión.

Un jurado, integrado por representantes de Hill’s en Galicia, de la Protectora Arco da Vella, de la peluquería canina A Malata, que colabora habitualmente con las protectoras de la zona, y una persona vinculada a la gestión de colonias felinas, otorgará varios premios especiales. Así, se premiará al animal que sea un ejemplo de superación, al que destaque por su interacción con sus dueños y a la familia más entregada al cuidado de su mascota.

Para participar, deberá inscribirse in situ hasta quince minutos antes del inicio de la actividad, programada para el jueves 6 de agosto a las 19:00 horas. Los animales deberán estar en buen estado de salud y recibir los cuidados adecuados. En el caso de especies exóticas, se deberá acreditar su propiedad y situación legal.

El Festival de la Mascota es una de las muchas actividades que componen la amplia programación de Equiocio Ferrol, que cuenta con el patrocinio de la Xunta de Galicia, Turismo de Galicia, Ayuntamiento de Ferrol, Diputación de A Coruña, Estrella Galicia, Gadis e Integral Motion, y con la colaboración de la Universidad de A Coruña, Deporte Galego, Sogama, JRilo, Pavo, Federación Hípica Galega, Comunidade de montes veciñais en man común de Covas- Esmelle, Návitas y Arte BCen.