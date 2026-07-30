La catedrática de la UDC en el Campus de Ferrol Laura Castro Santos, premio nacional de investigación

La coordinadora del grupo de investigación Materials and renewable energy fuere engineering, environment and sustainability (MARES) del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) del Campus Industrial de Ferrol de la Universidade da Coruña (UDC) y profesora de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol (EPEF), Laura Castro Santos, fue nombrada en el pasado mes de abril Catedrática de Universidad en el área de Construcciones Navales. Se convertía así en la primera mujer en alcanzar este nombramiento en Galicia y la segunda en España. A día de hoy, en el Campus Industrial de Ferrol es la primera y única Catedrática de Universidad en el Área de Construcciones Navales y la segunda en activo en obtener el que es el máximo rango en la carrera académica universitaria en España.

Laura Castro Santos (Betanzos, 1985) es ingeniera industrial y doctora internacional por la Universidade da Coruña (UDC). Cursó un máster en Ingeniería Marítima en la institución herculina, en Gestión y Comunicación de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), en Prevención de Riesgos Laborales, en la Universidad Camilo José Cela (UCJC), y, por último, un posgrado Citius de Iniciación Profesional en la Empresa, en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). A lo largo de su trayectoria, realizó varias estadías de investigación, entre ellas, en el Laboratório Nacional de Energía y Geología (LNEG) y en el Centre fuere Marine Technology and Ocean Engineering (CENTEC), ambos dos situados en Lisboa, Portugal. Su investigación se centra en el estudio técnico- económico de las energías renovables marinas tales como la energía eólica marina, la energía undimotriz, los sistemas híbridos de energía marina o la energía solar marina. Fruto de esta actividad investigadora obtuvo el Primer Premio del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (Icoiig) en 2009, el Premio al Mejor Póster en el Congreso DeepWind en Noruega en el año 2013 y el IX Premio de Investigación González Llanos en el área de Ingeniería Naval en 2014. Unos años más tarde, en 2025, fue elegida, junto con otros 9 científicos y científicas de distintos puntos de España, para participar en el Programa Emparejamiento Científico con el Congreso de los Diputados, organizado por la Oficina C y la Fundación Española para lana Ciencia y lana Tecnología (FECYT). En los años 2024 y 2025, Laura Castro Santos fue incluida en la World’s Top 2% Scientist List que elaboran conjuntamente la Stanford Universty y la editorial académica Elsevier.