Estabilizado un incendio declarado al medio día de este miércoles en Monfero, afecta a unas 30 hectáreas

29 julio, 2026 Dejar un comentario 183 Vistas

Sobre las dos y media de la tarde de este miércoles,día 29, se declaró un incendio forestal en la parroquia de Alto de Xestoso, en el municipio de Monfero. Según las últimas estimaciones provisionales  el incendio afecta a una superficie de alrededor de 30 hectáreas, pate de ellas en el municipio lucense de Guitiriz.

El incendio quedó estabilizado a las 19,40 horas y participan , hasta el momento de facilitar la información la Consellería del Rural (21.00 horas),  1 técnico, 9 agentes, 12 brigadas, apoyados por 7 motobombas, 2 palas, 4 helicópteros y 4 aviones.

Lea también

Arteixo Telecom presenta un ERTE de casi un año para toda su plantilla en As Pontes

UGT informa de que Arteixo Telecom ha presentado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *