Estabilizado un incendio declarado al medio día de este miércoles en Monfero, afecta a unas 30 hectáreas

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Sobre las dos y media de la tarde de este miércoles,día 29, se declaró un incendio forestal en la parroquia de Alto de Xestoso, en el municipio de Monfero. Según las últimas estimaciones provisionales el incendio afecta a una superficie de alrededor de 30 hectáreas, pate de ellas en el municipio lucense de Guitiriz.

El incendio quedó estabilizado a las 19,40 horas y participan , hasta el momento de facilitar la información la Consellería del Rural (21.00 horas), 1 técnico, 9 agentes, 12 brigadas, apoyados por 7 motobombas, 2 palas, 4 helicópteros y 4 aviones.