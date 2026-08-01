Vilagarcía decide los títulos gallegos en los 10K

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Un total de 298 atletas , de los cuales 211 son hombres y 87 mujeres , están convocados para participar este domingo 2 de agosto en el campeonato de ruta de 10 km de la Xunta de Galicia , que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa.

La competición dará comienzo el sábado a las 22:15 horas , con salida y llegada en la avenida da Mariña , escenario principal del evento. Este campeonato pondrá fin a la temporada estival del atletismo gallego en pista y cerrará el calendario de Campeonatos de Galicia en pista sintética de esta parte de la temporada. La actividad regional retomará su curso progresivamente a partir de finales de septiembre, coincidiendo con el inicio del nuevo ciclo competitivo.

Candidatos principales

En la categoría absoluta, y a pesar de las ausencias de los actuales campeones gallegos, Itziar Manso y el flamante subcampeón español de los 5.000 metros, David de la Fuente, la lucha por los títulos está muy abierta.

En la categoría masculina, destaca la presencia del subcampeón gallego de 2025, Hugo García , así como la de Amadeo Abal (Surco Lucena), que tiene el mejor tiempo de la temporada entre todos los inscritos, con un tiempo de 29:28, lo que lo sitúa como uno de los grandes favoritos para ganar.

En la competición femenina, la celta Sara Castillo también figura entre las principales candidatas al título gracias a su mejor marca acreditada de 36:48 . Junto a ella, habrá que seguir muy de cerca la actuación de Lucía Sicre (Ría Ferrol), otra de las corredoras llamadas a luchar por los primeros puestos.

En las categorías máster, también será destacable la presencia de varios atletas que defenderán los títulos obtenidos en la última edición, celebrada en Carballo. Entre ellos se encuentran Rubén Caamaño (Fontes do Sar), en la categoría M40; Jordi Carrasco (SD Compostela), en M50; José Suárez (SD Compostela), en M60; Ramiro Pérez (Fontes do Sar), en M65; y Miguel Hernández (Veteranos de Samil), en M70.

Como principal novedad de esta edición, el Campeonato de la Xunta de Galicia se celebrará por primera vez de noche , circunstancia que aportará mayor atractivo y espectacularidad a la competición, tanto para los atletas como para el público que se congregará en las calles de Vilagarcía de Arousa para disfrutar de uno de los eventos más destacados del calendario regional.

El Campeonato de la Xunta de Galicia se celebrará conjuntamente con la XII Carrera Nocturna del Ayuntamiento de Vilagarcía , convirtiendo a la localidad de Arousa en el epicentro del atletismo gallego durante la noche del sábado.