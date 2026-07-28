La ciudad departamental celebra la XVIII Bandeira de traiñeiras Cidade de Ferrol

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El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey presenta la XVIII Bandeira de traiñeiras Cidade de Ferrol, VIII Memorial Miguel Derungs Criado, que se celebra el 1 de agosto en la ensenada de A Cabana.

La competición es una de las regatas que se integra en el calendario de la Liga Gallega de Traiñeiras (LGT) y contará con pruebas masculinas de su máxima categoría, la LGT A.

Esta cita reunirá 10 embarcaciones de nueve clubes gallegos y un asturiano: Cabo da Cruz, Mugardos, Samertolameu-Oversea, Castropol, Narón, Tirán-Pereira, Bueu-Simei, Cesantes-Rodavigo, Mecos e A Cabana-Ferrol.

La presencia de estos clubes supone una participación aproximada de 200 deportistas que disputarán, a lo largo de la tarde pruebas de 5.553 metros. La entrega de banderas y maillot de líder de la LGT se realizará en una embarcación al final de cada prueba y los trofeos se entregarán en tierra al finalizar la competición.