La ciudad departamental celebra la XVIII Bandeira de traiñeiras Cidade de Ferrol

28 julio, 2026 Dejar un comentario 209 Vistas

El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey presenta la XVIII Bandeira de traiñeiras Cidade de Ferrol, VIII Memorial Miguel Derungs Criado, que se celebra el 1 de agosto en la ensenada de A Cabana.

La competición es una de las regatas que se integra en el calendario de la Liga Gallega de Traiñeiras (LGT) y contará con pruebas masculinas de su máxima categoría, la LGT A.

Esta cita reunirá 10 embarcaciones de nueve clubes gallegos y un asturiano: Cabo da Cruz, Mugardos, Samertolameu-Oversea, Castropol, Narón, Tirán-Pereira, Bueu-Simei, Cesantes-Rodavigo, Mecos e A Cabana-Ferrol.

La presencia de estos clubes supone una participación aproximada de 200 deportistas que disputarán, a lo largo de la tarde pruebas de 5.553 metros. La entrega de banderas y maillot de líder de la LGT se realizará en una embarcación al final de cada prueba y los trofeos se entregarán en tierra al finalizar la competición.

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