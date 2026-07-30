Verde limpio para la nueva camiseta del Racing

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M.V.

El conjunto racinguista presentó en la tarde de este jueves, día 30, su primera equipación para la nueva temporada 2026-2027, en lo que es una de las noticias más esperadas por la afición en los meses de cada verano.

Destacan desde el Racing que la nueva camiseta está diseñada sin artificios, verde, limpia, como siempre fue. Según el club de A Malata, «porque hai cousas que non precisan máis, a verde, a nosa». La camiseta fue presentada en un emotivo video, a cargo de Cholo, un histórico fel Club.

La primera equipación del conjunto verde para la nueva temporada estará disponible desde mañana viernes a las 17:00 tanto en la tienda física de la calle Real como en la tienda online del Racing.

David Carballo jugará en la UD Somozas

El joven centrocampista de As Pontes seguirá ligado al Racing, pero competirá esta temporada en su filial, la UD Somozas. Después de una gran etapa en el fútbol base, el jugador se incorporó a la primera plantilla con Cristóbal Parralo siendo juvenil. En la pasada temporada, tuvo ficha con el primer equipo verde, siendo cedido en el mercado de invierno al Real Valladolid Promesas. Después de unos meses complicados, el bueno de Carballo buscará en Somozas a las órdenes de Stili volver a dar un paso hacia delante en su carrera, para quien sabe, en un futuro no muy lejano, volver a deleitar con su fútbol al público de A Malata.

Primer partido este sábado en Vilalonga

El Racing debutará este sábado a las 20:00 en su pretemporada ante el Vilalonga en Sanxenxo. Se medirán los de Javi Vázquez a un conjunto de la Preferente Galicia, en lo que será la primera ocasión para ver al nuevo equipo verde. El precio de las entradas para el encuentro en el Novo San Pedro de Vilalonga es de 5 euros y en juego estará en este encuentro el Trofeo Impernoroeste.

La siguiente cita para los verdes, que ya cuentan con 5800 socios, será el próximo miércoles 5 de agosto en el campo de O Pote de Maniños ante el Bergantiños CF.