Cariño celebra este sábado la XXIII Festa da Caldeirada e da Sardiña Lañada

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Está previsto repartir alrededor de 1.200 raciones de caldeirada y 800 de sardina lañada.

El Concello de Cariño celebrará este sábado, 1 de agosto, una de las citas más tradicionales del verano en el municipio: la XXIII Festa da Caldeirada e da Sardiña Lañada, que tendrá lugar en la Praza Roxa a partir de las 13:30 horas. Organizada por el Concello de Cariño, la jornada volverá a reunir a vecinos, vecinas y visitantes en torno a dos de los platos más representativos de la gastronomía local.

La venta de tickets comenzará a las 13:00 horas, media hora antes del inicio del servicio. Para esta edición, está previsto repartir 2.000 raciones, con una estimación de 1.200 raciones de caldeirada y 800 raciones de sardina lañada, consolidando una cita que cada verano pone en valor los productos del mar y las recetas tradicionales que

forman parte de la identidad gastronómica del municipio.

La alcaldesa de Cariño, Ana María López, destacó que «esta fiesta es una magnífica oportunidad para compartir nuestras tradiciones, disfrutar de la gastronomía local y seguir mostrando a quienes nos visitan la riqueza cultural y culinaria de Cariño».

Asimismo, la regidora quiso agradecer «la implicación de todas las personas y asociaciones que colaboran desinteresadamente y que, con su trabajo y dedicación, hacen posible que esta celebración continúe siendo un referente año tras año».

López anima a vecinos, vecinas y visitantes a acercarse este sábado a la Praza Roxa para disfrutar de una jornada de convivencia en torno a dos de los platos más emblemáticos de la cocina tradicional de Cariño, en una de las celebraciones gastronómicas más destacadas del calendario estival del municipio.