Gran fin de semana para el Club de Remo de Ares en la Liga Eusko Label

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Jorge Martínez

Los remeros dirigidos por Pendo finalizaron el sábado en 10.ª posición en una regata de San Sebastián que quedará para la historia por la dificultad de la misma. El domingo en Getxo, los de Ares consiguieron su mejor resultado hasta el momento, un 5.º puesto que les permite abandonar la última posición de la clasificación general de la Liga Eusko Label.

Épica y mucho esfuerzo en la Bandera Fábrica de San Sebastián

«Nunca había remado en unas condiciones así», son las palabras de Toni Teijeiro, un remero que las vio de todos los colores en sus tres décadas como remero. La regata de Donosti estuvo en el aire, nunca mejor dicho, hasta el final. La lluvia, el viento y la mala mar obligaron a suspender la regata femenina y a pasar la masculina a formato contrarreloj. En la primera tanda, Ares fue capaz de mantener el tipo y superar con solvencia a Chapela, quedando por detrás de Santurzi y de Lekeitio. Finalmente, los de Pendo fueron décimos en la clasificación de la regata, por delante de la citada Chapela y de Bermeo, que fue descalificada. La Bandera Fábrika se la llevó Orio, pero todos los remeros fueron unos auténticos campeones, ya que remaron en unas condiciones casi infrahumanas en la Bahía de La Concha.

Quinta posición para Ares en la Bandera de Getxo

El domingo las aguas de Getxo estaban un poco más tranquilas que en Donosti, aunque el viento también quiso hacer de las suyas. Ares disputó una primera tanda preciosa, en la que tuvo un mano a mano con una de las favoritas al título, Bermeo, a la que llegó a superar en algún momento de la regata, y con Lekeitio. Finalmente, los de Pendo quedaron por detrás de esas dos traineras, pero superaron a Chapela con mucha claridad. Las alegrías para los aresanos fueron llegando en las siguientes tandas, ya que solamente Getaria y Santurzi pudieron marcar un mejor tiempo que Ares, por lo que los de Ferrolterra finalizaron en quinta posición, abandonando el último puesto de la Liga Eusko Label.

Un mes de agosto decisivo

Supera el Club de Remo de Ares a Chapela en 2 puntos, por lo que a día de hoy los aresanos disputarían el play off de descenso y los de Redondela perderían automáticamente la categoría. Ese duelo parece que se va a mantener durante todo el mes de agosto, aunque tanto como otros no pierden de vista a Santurzi, que supera a los de Pendo en 12 puntos y que a día de hoy es el equipo que marca la permanencia. Santurtzi y Lekeitio son las próximas paradas de la Liga Eusko Label en un fin de semana que coincide con las Festas do Mar en Ares.