Ferrol, figura con uno de los mayores registros de aumento de afiliados en junio entre las grandes ciudades gallegas

Ferrol (+3,3%), A Coruña (+2,8%) y Ourense (+2,7%) son, de las siete grandes ciudades gallegas, las que registraron mayores incrementos de la afiliación a la Seguridad Social en junio.

Así lo recoge el Instituto Galego de Estatística (IGE), que este viernes publica datos sobre un mes en el que Galicia registró 1.048.210 personas afiliadas medias con residencia en la comunidad, un 0,9% más que en mayo y un 1,9% más que en junio de 2025.

La afiliación creció en los siete grandes ayuntamientos gallegos y en todos ellos el incremento interanual superó la media de Galicia. Por sectores, mientras, los servicios concentraron el 73,6% de las afiliaciones, seguido de la industria (13,7%), la construcción (7,3%) y la agricultura y pesca (4,6%).

Por su parte, Rodeiro presentó el mayor peso de la agricultura y pesca (40,5% de las afiliaciones totales); Carballeda de Valdeorras, de la industria (38,2%); Cabana de Bergantiños, de la construcción (17,6%) y Santiago de Compostela, de los servicios (87,3%).