El fútbol aficionado provincial vive su gran fiesta con la fase final de la Copa Diputación

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Cientos de aficionados se congregan en Miño para disfrutar de los partidos de semifinales y la gran final a partir de las 19:00 horas.

El campo municipal de Gallamonde, en el Ayuntamiento de Miño, acoge este sábado 1 de agosto la gran fiesta del fútbol aficionado provincial con la celebración de la fase final de la Copa Deputación masculina. A lo largo de la jornada, cientos de aficionados de los cuatro equipos participantes llenarán las gradas para apoyar a sus respectivos conjuntos.

La competición dará comienzo por la mañana con las semifinales. A las 10:30 horas dará comienzo el encuentro entre San Tirso SD y SD Negreira; seguido del partido entre Muxía CF y SD O Val a las 12:30 horas. Por la tarde, a partir de las 19:00, dará comienzo la gran final, que coronará al gran campeón del fútbol afionado de A Coruña.

El campeón participará en la fase previa de la Copa del Rey.

En la categoría masculina, la Copa Deputación otorga 12.000 euros en premios (5.000 para el campeón, 4.000 para el subcampeón y 1.500 para los dos semifinalistas eliminados). Pero eso no es todo, ya que el ganador de este trofeo participará en la Supercopa Deputación, en la que se enfrentarán los cuatro equipos campeones de la Copa Deputación de sus respectivas provincias. En resumen, el campeón de esta competición jugará la fase preliminar de la Copa del Rey.

Como novedad para esta edición, las convocatorias estarán formadas por 25 jugadores por equipo, con sustituciones ilimitadas. Esta medida se adopta para realzar el espectáculo y poder celebrar la competición el mismo día.

A la ceremonia de entrega de premios, que tendrá lugar inmediatamente después del encuentro con el equipo campeón, asistirá el portavoz del gobierno provincial, Bernardo Fernández, en representación de la Diputación Provincial de A Coruña.