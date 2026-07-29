Meirás se prepara para acoger uno de los eventos del verano con Meirasland 2026

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Meirás, en Valdoviño, se prepara para acoger uno de los eventos del verano con Meirasland 2026. El festival, que se celebrará el próximo 8 de agosto, ampliará su programación desde la una de la tarde gracias a su colaboración con Filispín y aspira a superar la asistencia de la pasada edición.

Meirás ya calienta motores para acoger una nueva edición de Meirasland, el festival que se ha convertido en una de las grandes citas musicales del verano en la comarca. El próximo 8 de agosto, desde las 18:00 de la tarde miles de personas volverán a reunirse en Valdoviño para disfrutar de una jornada que este año llega con importantes novedades, un cartel de primernivel y el objetivo de superar la asistencia registrada en 2025.

La gran novedad de esta edición será la colaboración con Filispín, el conocido mercado de marcas emergentes y diseño independiente, que hará que la actividad comience mucho antes de la apertura habitual del festival. Desde la una de la tarde, los asistentes podrán disfrutar de manera gratuita de este espacio comercial y de ocio, convirtiendo Meirasland en una experiencia de día completo donde música, creatividad, gastronomía y ambiente festivo

compartirán protagonismo.

En el apartado musical, el festival contará con Selecta como cabeza de cartel. El reconocido DJ y productor se ha consolidado como uno de los nombres imprescindibles de la escena urbana nacional, con más de 750.000 oyentes mensuales en Spotify y más de 150 millones de reproducciones acumuladas. Productor habitual de artistas como Natos y Waor, Israel B, JC Reyes, Cruz Cafuné, Don Patricio o Duki, Selecta llega a Meirasland tras pasar por algunos de los festivales más importantes del país como Boombastic, Arenal Sound o Madrid Salvaje,

Junto a él regresan dos nombres especialmente esperados por el público: DJ Rajobos y DJ Nev, dos artistas muy vinculados a la historia del festival y cuya confirmación ha sido recibida con entusiasmo por los seguidores de la música electrónica.

Desde la organización destacan además el excelente ritmo de venta de entradas, que vuelve a confirmar la fidelidad del público al festival.

«La respuesta está siendo increíble, como cada año. Nos hace mucha ilusión ver que la gente sigue confiando en Meirasland edición tras edición» , explican los organizadores. A pesar del elevado número de entradas ya vendidas,

quienes todavía no tengan la suya podrán adquirirla el mismo día del festival en la taquilla, ya que, como en anteriores ediciones, se reservará un cupo para la venta presencial.

Otro de los grandes atractivos volverá a ser el servicio de autobuses gratuitos, una iniciativa que facilita el acceso al recinto y promueve un ocio más seguro y responsable. En los próximos días se darán a conocer las rutas y horarios a través de las redes sociales oficiales del festival.

Con un recinto preparado para recibir a miles de asistentes, una programación ampliada desde el mediodía, un cartel encabezado por uno de los productores más importantes del panorama nacional y servicios gratuitos para facilitar el desplazamiento del público,

Meirasland 2026 afronta su edición más ambiciosa hasta la fecha con la mirada puesta en batir el récord de asistencia del año pasado y consolidarse como uno de los festivales imprescindibles del verano en Galicia.