Ribera Juan Cardona presenta su plan estratégico en su IV Consejo de Pacientes

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Vanessa Lillo, directora del Servicio de Enfermería, ha compartido las últimas novedades del hospital, destacando las mejoras tecnológicas. Asotrame ha sido la asociación protagonista de esta reunión.

El hospital Ribera Juan Cardona ha celebrado la cuarta reunión de su Consejo de Pacientes en la que se han explicado los planes de optimización de espacios y circuitos del centro para mejorar la accesibilidad de los pacientes. Además, se han compartido las novedades en materia de mejoras tecnológicas.

El acto ha comenzado con una visita guiada por la exposición de Asotrame, «La piel como testigo: entre la vida y su herida», que se puede visitar en el vestíbulo del hospital hasta mediados de agosto. A continuación, Vanessa Lillo, directora del Servicio de Enfermería, ha detallado las últimas novedades del hospital Ribera Juan Cardona, destacando las mejoras tecnológicas con la adquisición de una nueva resonancia magnética.

Este es uno de los primeros pasos dentro del plan estratégico de ampliación y modernización del hospital en el que ya se está trabajando. Se está realizando una labor de reorganización de espacios y optimización de circuitos asistenciales con el objetivo de ofrecer una atención más eficiente, segura y humanizada a los pacientes. Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la reorganización del laboratorio clínico.

Por otra parte, se han expuesto los resultados obtenidos en materia de accesibilidad y agilidad asistencial, que han mejorado gracias a un modelo organizativo que optimiza los circuitos de atención asistencial. El hospital ha reducido los tiempos de acceso a las consultas de especialistas y ha logrado una programación quirúrgica más ágil.

Además, se han presentado las actividades de promoción de la salud y educación sanitaria que desarrolla el hospital Ribera Juan Cardona. El programa incluye talleres formativos dirigidos a pacientes y familiares para formarles en hábitos saludables y el cuidado de su salud. Además, el centro impartirá distintas jornadas dirigidas a la población para fomentar la prevención, la autonomía y los hábitos saludables.

A esta IV reunión del Consejo de Pacientes han acudido representantes de seis asociaciones del área de influencia del centro sanitario: AECC (Asociación Española Contra el Cáncer), COGAMI (Confederación Gallega de Personas con Discapacidad), AFFINOR (Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica del Noroeste), ALCER (Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales), Asociación Sociocultural ASCM y Asociación Parkinson Ferrol.

En esta ocasión, Asotrame, asociación gallega de personas con enfermedades oncohematológicas, ha sido la protagonista. Durante su intervención, ha explicado que su objetivo es prestar apoyo a personas afectadas por un cáncer hematológico y a sus familias.

A su vez, han puesto de relieve la importancia de dar visibilidad a las complicaciones que pueden surgir tras un trasplante de progenitores hematopoyéticos, como la Enfermedad de Injerto contra Receptor (EICR), así como la necesidad de seguir sensibilizando a la sociedad sobre la realidad y las necesidades de estos pacientes.

Además, han recalcado que trabajan día a día para sensibilizar e informar al conjunto de la sociedad sobre la importancia de hacerse donante de médula ósea, y colaboran económicamente en la investigación contra esta enfermedad, realizando aportaciones a diferentes proyectos anualmente.

Consejo de Pacientes de Ribera Juan Cardona

El Consejo de Pacientes es un órgano creado para avanzar en la mejora de la relación entre el hospital, los pacientes y sus familias. El objetivo de este foro es conocer de primera mano las necesidades de los pacientes, recoger propuestas de mejora y seguir construyendo un modelo asistencial centrado en las personas.