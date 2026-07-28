Presentación en Ferrol de la 39ª Copa Galicia Sénior Femenina de Baloncesto

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La competición se celebrará los días 11 y 12 de septiembre en A Malata.

En la mañana de este martes ha tenido lugar en la fundación Exponav de Ferrol la presentación de la 39ª Copa Galicia Sénior Femenina de Baloncesto .

El evento ha contado con la participación del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela así como con la asistencia del secretario general para el Deporte, Roberto García, y el presidente de la gestora de la Federación Gallega de Baloncesto (Fegaba), Julio Bernárdez.

Ayuntamiento, Fegaba y Baxi Ferrol hacen posible esta cita en la ciudad departamental los días 11 y 12 de septiembre con la que “nuestra ciudad sigue consolidándose como escenario para eventos de primer nivel deportivo como el que presentamos hoy”, manifestó Rey Varela. Precisamente, esta copa reunirá a cuatro clubes referentes en la actualidad en el baloncesto femenino: Baxi Ferrol, Durán Maquinaria Ensino, Celta Femxa Zorka e Maristas A Coruña.

La presentación ha servido también para definir los cruces de las semifinales que se jugarán el día 11 a las 18:00 y 20:30 horas, y que darán paso a la final del día 12 a las 19:00 horas.