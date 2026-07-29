Segunda sesión de autocine en Ferrol con la proyección de ‘Padre no hay más que uno 5′

29 julio, 2026 Dejar un comentario 144 Vistas

La película comenzará a las 22:30 horas en el aparcamiento de A Malata.

Fuente -Concello de Ferrol

El Ayuntamiento de Ferrol celebra este sábado, 1 de agosto, la segunda sesión de autocine en el aparcamiento trasero de A Malata.

En esta ocasión, el pase está dirigido al público familiar con la proyección de la película Padre en el hay más que uno 5. La película tiene una duración aproximada de 100 minutos.

El acceso será gratuito hasta completar el aforo. Los vehículos podrán acceder al aparcamiento hasta 15 minutos antes del inicio de la sesión, prevista para las 22:30 horas.

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