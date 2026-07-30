Ferrol aproba en sesión plenaria as contas anuais de Emafesa do exercicio 2025

‘Todas as medidas que tivemos que acometer permitiron recuperar o equilibrio, pagar todas as débedas e sanear as contas» manifestou a concelleira de Facenda, Susana Sanjurjo.
A concelleira de Facenda, Susana Sanjurjo, afirmou que “este é un Goberno de xestión que traballa cun alcalde serio e que presenta resultados. Despois de oito anos sen aprobar as contas de Emafesa tivemos que vir nós para aprobalas; desde o ano 2016 ata o 2023”. “O certo e verdade é que volveu a xestión ao Concello de Ferrol”, engadiu.
Este Goberno aprobou as contas pendentes de Emafesa e tamén aprobou “en tempo e forma” as contas do 2024, para hoxe aprobar as do 2025 “con puntualidade e con rigor”. “Todo o camiño que percorrimos, todas as medidas que tivemos que acomenter, que non foron poucas nin fáciles, permitiron recuperar o equilibrio, pagar todas las débedas e sanear as contas”, subliñou Sanjurjo.
Nas contas do 2025 se presentan perdas de 628.000 euros, “despois de anos de perdas millonarias de dous e tres millóns de euros. Unha empresa seafunde moi rápido, pero recuperala costa moito máis”, manifestou a edila.
Cómpre lembrar que desde o pasado mes de setembro, o Concello é dono do 93% da empresa, un cambio que supón transformar débeda en accións. Esta medida é a opción máis segura para o Concello de Ferrol e a que menos compromete o futuro das finanzas locais, unha decisión coa que non só rescatamos Emafesa, senón que se garante a continuidade dun servizo esencial, incrementando o control público da auga e cun horizonte claro: que o ano 2030 o Concello poida facerse co 100% da empresa.
“Cun patrimonio de 5,5 millóns de euros, a medida é o resultado máis importante porque con isto se salva a empresa da quebra total; non podía pagar nin as facturas da luz. Emafesa estaba en causa obxectiva de disolución”, recordou. “Por primeira vez o fondo de manobra é positivo, pois a diferenza entre os activos coorrentes e os pasivoscorrentes é de máis de cinco millóns de euros. Isto non se recorda neste Concello. É a única maneira de garantir a viabilidade da empresa e poder pagar as facturas. Conseguimos que Emafesa, agora, sexa un 93% pública. Emafesa é dos veciños”, declarou Sanjurjo.
“Hoxe Emafesa ten un patrimonio neto de 5,5 millóns de euros; un fondo de manobra de 5,1 millóns e con todas as garantías xurídicas. O noso deber é traballar para que Emafesa, que é a empresa de auga de todos os veciños, funcione e teña as contas saneadas”, concluíu.