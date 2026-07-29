AXF clausura en Ferrol una nueva edición de ‘Signaverán’ para los más pequeños

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La Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra (AXF) ha celebrado ayer martes la clausura de una nueva edición de Signaverán, su taller de verano dirigido a niños y niñas, que durante las últimas semanas ha combinado aprendizaje, ocio e inclusión, teniendo la lengua de signos como eje transversal de todas las actividades.

A lo largo del programa, los participantes han disfrutado de juegos, manualidades, talleres, dinámicas grupales, actividades al aire libre y propuestas creativas en las que la lengua de signos ha estado presente en todo momento como herramienta de comunicación, aprendizaje y convivencia. De este modo, los niños y niñas han podido adquirir vocabulario y expresiones de forma natural y divertida, incorporando la lengua de signos en cada una de las experiencias vividas.

Este enfoque ha permitido que la comunicación accesible formara parte de todas las dinámicas, fomentando la participación, el respeto por la diversidad y la sensibilización hacia la comunidad sorda desde edades tempranas. Además de aprender una nueva forma de comunicarse, los participantes han desarrollado valores como la empatía, la igualdad y la inclusión a través de actividades adaptadas a su edad.

Como broche final de esta edición, los niños y niñas recibieron un diploma acreditativo en reconocimiento a su participación, el equipo de profesionales y el voluntariado que ha hecho posible esta iniciativa.

Desde AXF han querido agradecer la confianza depositada por las familias y destacar la ilusión, el entusiasmo y las ganas de aprender demostradas por todos los participantes, quienes han convertido la lengua de signos en una parte más de su día a día durante estas semanas.

Signaverán se enmarca dentro del compromiso de la Asociación de Persoas Xordas de Ferrolterra por promover la inclusión social, la accesibilidad y la difusión de la lengua de signos. A través de iniciativas como esta, la entidad acerca la realidad de las personas sordas a la sociedad y demuestra que la comunicación accesible puede integrarse de forma natural en el ocio, el aprendizaje y la convivencia.

La valoración de esta edición ha sido muy positiva, tanto por la participación como por la implicación de las familias y del equipo organizador. Con la satisfacción del trabajo realizado, AXF ya trabaja en nuevas actividades que seguirán acercando la lengua de signos a la ciudadanía y promoviendo una sociedad más inclusiva, accesible y comprometida con la eliminación de las barreras de comunicación.