César Pita, el nuevo capitán marítimo en Ferrol

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Sustituye en esta responsabilidad a Ángel del Real, que acaba de jubilarse.

La Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha nombrado a César Pita Pita, capitán marítimo de Ferrol. El nombramiento se produce tras la jubilación de Ángel del Real, que ostentaba la responsabilidad desde enero de este año.

César Pita es ingeniero naval y oceánico, especializado en máquinas marinas. Durante su trayectoria profesional ha combinado la actividad privada, en empresas como Megasa, Electrorayma y la antigua Izar Fene, con la actividad pública, ya que desde 2008 es funcionario de carrera en la Dirección General de la Marina Mercante. Su trayectoria en el sector público se ha desarrollado entre las Capitanías Marítimas de Vilagarcía y Ferrol, primero como inspector de seguridad marítima y, a partir de 2019, como coordinador de Seguridad e Inspección Marítima.

El nuevo capitán marítimo de Ferrol también ha colaborado en el desarrollo del programa de formación virtual de la EMSA (Agencia Europea de Seguridad Marítima) y ha participado como mentor en el VIII Programa de Mentoring de Excelencia del proyecto ‘Mujer e ingeniería’, de la Real Academia de la Ingeniería.