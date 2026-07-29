Servigal será el nuevo concesionario del servicio de gestión del refugio de animales de Mougá

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El servicio de gestión del Refugio de animales de Mougá comenzará este jueves, 30 de julio, una nueva andadura tras la resolución del concurso para contratar este servicio.

El procedimiento abierto, iniciado a comienzos de 2025, contó con una concurrencia destacable teniendo en cuenta el carácter especializado de estos servicios. Tal y como se detalla en las actas publicadas en la Plataforma de Contratos del Sector Público, de las tres empresas que concursaron, Servigal obtuvo la segunda mejor puntuación en los criterios basados en juicio de valor, que suponen el 49% de la puntación (28,40 puntos, frente a los 7,75 obtenidos por Cgara, y los 42,75 obtenidos por Más Cuidados, respeto un total de 49 puntos).

En los criterios evaluables automáticamente, tanto Servigal como Más Cuidados ofrecieron la mejora máxima en cuanto al número de actuaciones en colonias felinas (que representa un total de 15 puntos), pero finalmente se impuso objetivamente SERVIGAL al presentar una oferta de 560.052,63 euros frente a los 592.900,00 euros ofertados por Más Cuidados (respecto a un tipo de licitación de 603.249,44 euros), sumando respectivamente 36 y 14,11 puntos en el apartado del precio, sin que existiera baja temeraria de acuerdo con los criterios publicados.

La empresa Servigal cuenta con más de 20 años de experiencia en la gestión de centros de recogida de animales, y presta el servicio para distintas administraciones locales y supramunicipales de Galicia, entre ellas el Consorcio As Mariñas y los ayuntamientos de Vigo, A Coruña, Santiago de Compostela, Arteixo, Carballo, As Pontes, Pontedeume y A Laracha.

Entre los compromisos adquiridos por la nueva adjudicataria destaca la puesta a punto general de las instalaciones, la remodelación del edificio existente y la creación de nuevos espacios destinados a la atención veterinaria, con la incorporación de un quirófano, una sala de rayos y una sala de reanimación, dotando al centro de servicios de los que hasta ahora no disponía. Servigal se compromete igualmente a incrementar la plantilla para garantizar una atención más personalizada y seguimiento continuo de los animales durante todo el proceso de recuperación y adopción.

Al otro lado de estas mejoras, el Refugio de Mougá seguirá ajustándose al reglamento mancomunado, mantendrá el personal subrogable, conservará su correo electrónico refuxio@ferrol.es y su información seguirá disponible a través de la página web oficial de la Mancomunidad comarcaferrolterra.es. Una vez iniciado el servicio, la nueva información práctica y protocolos se detallará en la página web y se mantendrán reuniones con las autoridades y técnicos municipales, así como con los representantes de las distintas entidades de protección animal, en relación con el bienestar animal en general y concretamente para una mejor planificación de la gestión de las colonias felinas.

El presidente de la Mancomunidad celebró la estabilidad y mejora que supone la adjudicación del contrato, que, en aras de sus fines éticos, triplica el gasto de la administración respecto a la licitación de 2019.

Asimismo, Rey Varela expresó en nombre de los ayuntamientos la gratitud de la Mancomunidad a la empresa Más Cuidados, que jugó un papel esencial en la mejora del bienestar animal en Ferrolterra, mediante su rigor profesional y su compromiso ético. Más Cuidados comenzó sus servicios en un momento en que el centro carecía de sus capacidades actuales, afrontó situaciones complejas, como las derivadas del COVID o la guerra de Ucrania (Mougá acogió al inicio del conflicto animales de personas refugiadas), y desarrolló, de la mano del voluntariado, la gestión de colonias felinas, el que se traduce en miles de animales que salvaron y mejoraron su vida y las de sus noticias familias.