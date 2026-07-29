Agenda para este jueves, día 30 de julio, en la zona norte

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LA FRASE DEL JUEVES-«Julio normal, seca todo manantial”

–-Quedan 154 días para finalizar el año

-Día Internacional de la Amistad.

–Día Mundial contra la Trata de Personas.

-Día Internacional de los Asteroides.

LA IGLESIA CATÓLICA celebra la festividad de los Santos Máxima, Pedro Crisólogo, Abdón, Senén y Rufino.

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 30 de julio?..Cáncer.

TAL DÍA COMO HOY

(1959)- Nació en Ferrol Arcadio de la Vega, gaiteiro.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE JUEVES

Para este jueves 30 de julio en Ferrol se prevé un día predominantemente cubierto con temperaturas suaves de entre 17°C y 22°C, acompañadas de mar en calma con olas en torno a los 0,5 – 0,8 metros.

A continuación se detallan las condiciones meteorológicas y marítimas según los datos de la AEMET y portales especializados:

️ Previsión meteorológica en tierra

Estado del cielo: Mayormente cubierto durante gran parte del día, con una probabilidad baja de lluvia escasa o llovizna (entorno al 10% – 20%) concentrada a mitad de la jornada. Hacia el final de la tarde podrían abrirse algunos claros.

Temperaturas: La mínima se situará en 17°C y la máxima alcanzará los 22°C.

Viento: Soplará flojo de componente norte, rolando a noroeste por la tarde, con velocidades medias de 9 a 15 km/h.

Estado de la mar y navegación

Oleaje: Condiciones tranquilas en el interior de la ría. En zonas abiertas como la Playa de Doniños, la altura de las olas oscilará entre los 0,5 y 0,8 metros con un período de unos 8 segundos.

Viento en el mar: Flojo de dirección variable, predominando el oeste o suroeste de fuerza 1 a 2 en las aguas costeras locales.

Mar adentro: Rizada o marejadilla, ideal para la navegación recreativa.

Temperatura del agua: Ronda los 16°C.

⏱️ Horario de mareas en Ferrol

Si tienes pensado realizar actividades costeras, las horas de pleamar y bajamar según los registros de Meteo Consult son:

Marea alta (Pleamar): 05:41 h (3,41 m) y 17:53 h (3,66 m).

Marea baja (Bajamar): 11:41 h (0,87 m) y 23:36 h (0,80 m).

UNIDAD MÓVIL DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil para la donación de sangre se encuentra hoy en Cabanas, en el aparcamiento de la farmacia, de 10.00 a 14,00 h. y de 16.00 a 21.00 horas.

EN EL CONCELLO

08.30h.- El concejal de Contratación, Javier Díaz Mosquera, preside las mesas de contratación. (Sala de comisiones).

09.00h.- Comisión Informativa de Participación e Atención Cidadá, Promoción Económica, Fondos Europeos e Organización Interna. (Sala de comisiones).

10.00h.- Pleno ordinario.(Salón de plenos).

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

Narón

11,00 h.- La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará el club de danza deportiva Un Paso Adelante con motivo de las ayudas para el desarrollo de actividades deportivas.

12,00 h.- La delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitará las actividades del Plan Corresponsables. En la Ludoteca Municipal (avenida Santa Icía, 94).

En Cariño

16,30 h.-La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, acompañada de la delegada de a Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en el acto institucional de revalidación de la candidatura del Xeoparque Mundial de la UNESCO Cabo Ortegal. (En el faro de cabo Ortegal).

MERCADO MEDIEVAL EN FERROL

Desde este jueves por la tarde, 30 de julio al 3 de agosto , el Mercado Medieval de Ferrol transformará en el Paseo marítimo de la ciudad naval en un auténtico escenario de la Edad Media. Durante cinco días, artesanos, mercaderes, músicos y personajes de época llenarán la zona marítima de color y ambiente, ofreciendo un completo programa de espectáculos, animación, gastronomía y actividades para toda la familia.

FIESTAS PATRONALES EN ORTIGUEIRA

El municipio de Ortigueira celebra sus fiestas patronales en honor a Santa Marta hasta el 31de Julio.

Las fiestas continuarán hoy jueves , día 30, con la celebración de la Caridad do Cobre, que iniciará su jornada con la misa solemne y procesión a las 12:00 h. Por la tarde, a las 19:00 h, los más pequeños serán los grandes protagonistas gracias a las actividades del Día do Neno. El broche de oro al jueves lo pondrá, a las 23:00 h en la Alameda, la mítica formación Década Prodigiosa acompañada por la Disco Móvil Chocolate.

Finalmente, el viernes 31 se celebrará el tradicional Día da Xira. El sonido de las gaitas amenizará la zona de Morouzos desde las 12:00 h gracias a los gaiteiros del lugar. Para despedir las fiestas patronales por todo lo alto, la última noche ofrecerá una doble propuesta a partir de las 23:00 h: primero con la actuación del Dúo La Hora Bruja en el Cantón y, seguidamente, con el fin de fiesta en la Alameda a cargo de DJ Brunokavi.

FIESTAS DEL CARMEN EN ARES

Fiestas religiosas en honor a la Virxe do Carme que se celebran en la localidad de Ares desde el 30 de Julio al 2 de Agosto.

Hoy jueves 30 de Julio, la jornada comenzará con tirolina gigante de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

A las 18.00 horas tendrá lugar una fiesta infantil con hinchables gigantes con agua y a las 20.00 horas la fiesta de polvos holi y cantabaila.

Viernes 31, la jornada volverá a contar con tirolina gigante en el mismo horario.

A las 13.00 horas el Parque Rosalía acogerá una Fiesta Gastronómica con sardinas, mejillones y bolas de tixola.

A las 19.00 horas el humorista David Perdomo dará lectura al pregón y a las 19.30 horas arrancará el encierro taurino. A las 19.30 horas continuará la sardiñada con animación de la charanga Louband.

Sábado 1 de Agosto, comenzará el festejo a las 09.30 horas con la alborada a cargo del grupo Trouleada. La tirolina gigante estará nuevamente abierta de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. También a las 11.00 horas dará inicio la búsqueda del tesoro.

A las 16.30 horas habrá cucañas con permios y a las 19.00 horas la batucada Kilomberos de Montealto animará la fiesta. A las 23.00 horas el grupo Assia ofrecerá un concierto. A las 01.30 horas dará inicio el espectáculo musical con disco móvil CDC.

Domingo 2, a las 10.00 horas el disparo de 21 bombas de palenque anunciará el inico de la fiesta. A las 12.30 horas se celebrará la misa solemne en honor a la Virxe do Carmen, cantada por el Coro Bel Canto, seguida de la tradicional procesión con A.C. Xábrega, la traca y la actuación de la Rondalla Trovadores.

A mediodía comenzará el pasabares de cantos de taberna con Feroces da Galgueira, No Cómbaro, Airiños do Eume, Silbarda y De Kanfurnada.

Llegada la tarde, continuarán los cantos de taberna. A partir de las 19.00 horas la charanga DGT amenizará el pasacalles y a las 20.00 horas se podrá disfrutar con el baile regional y moderno con Areas do Mar y Narón Kids. A las 22.30 horas la orquesta Panorama City amenizará la verbena.

FIESTAS DE SANTA MARTA EN CABANAS

El municipio de Cabanas celebra su fiesta en honor a Santa Marta. Los asistentes podrán disfrutar con los actos programados para la ocasión. (Paseo de A Magdalena).

Jueves 30, animación musical con orquesta Panamá Band + DJ Federato

Viernes 31, a las 16.30 horas gran Fiesta Infantil con hinchables, fiesta de la espuma y mucha diversión para los más pequeños.

Por la noche, actuaciones musicales de Adrián Gold, DJ Goro y DJ Wenry.

Sábado 1 de Agosto, a partir de las 21.30 horas actuaciones en directo de The Broken Peach, The Women Boss, Trío Tal para Cal y Virtual Proyect.

Domingo 2, se disputará la XXXIII Cross Popular do Piñeiral de Cabanas. La sesión vermú la amenizará Álex y desde las 15.00 horas habrá comida popular (25€) a base de empanada, paella, churrasco, vino, cerveza, postre y café.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En la Sala Carlos III de Exponav, exposición «Eclipsarte. O camiño do Sol». Una muestra colectiva en la que participan artistas gallegos, con obras en diferentes disciplinas en las que el hilo conductor es el Eclipse total de sol y el Camino de Santiago.

Esta muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas, podrá visitarse hasta el 30 de agosto.

– Centro Cultural «Torrente Ballester».Cerrado por obras

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición «Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Narón

–El Centro Comercial Odeón luce una exposición de 9 dinosaurios autómatas con unas características físicas muy realistas. Los reptiles mueven los ojos, la boca, la cabeza y la cola, y están dotados de sensores de movimiento y placas identificativas con la historia de cada uno de ellos.

Estos 9 ejemplares se han distribuido a lo largo de la planta baja del Centro Comercial y los visitantes podrán disfrutar de esta sorprendente compañía hasta el próximo 2 de agosto.

En Valdoviño

Bajo el título «El surf llega al Cantábrico», Enrique Artero regresa al Océano Surf Museo, en la Casa da Cultura, para presentar una exposición con una cuidada selección de tablas de su colección particular, considerada la más importante de España. Hace 8 años este mismo espacio acogía la primera muestra temporal vinculada al centro museístico, con fondos del propio Artero. En esta ocasión, podremos encontrarnos con piezas únicas que forman parte de la historia del surf a nivel mundial.

La muestra, con entrada libre, se puede visitar de lunes a jueves de 10:00 la 14:00 horas; viernes de 10:00 la 14:00 h y de 18:00 la 20:00 h, y sábados y domingos de 16:00 la 20:00 h.