Los participantes del curso en comercio ‘Aprender Trabajando’, reciben en Ferrol su entrega de diplomas

29 julio, 2026 Dejar un comentario 53 Vistas

El concejal de Promoción Económica y Empleo, Javier Díaz, y la concejala de Política Social de Ferrol, Rosa Martínez, han participado este miércoles en la entrega de los diplomas del curso Aprender trabajando en comercio realizado por la Fundación Secretariado Gitano en el primer semestre de este año.

A través de este acto se destacó el esfuerzo, responsabilidad y compromiso de los participantes, que completaron con éxito la formación dirigida a la mejora de su capacitación, favoreciendo su desarrollo formativo para la incorporación al mercado laboral.

Lea también

Ferrol se prepara para vivir as Festas de Verán

Leire Martínez, Vanesa Martín ou Jose de Rico poñen música ás Festas de Verán de …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *