Los participantes del curso en comercio ‘Aprender Trabajando’, reciben en Ferrol su entrega de diplomas

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El concejal de Promoción Económica y Empleo, Javier Díaz, y la concejala de Política Social de Ferrol, Rosa Martínez, han participado este miércoles en la entrega de los diplomas del curso Aprender trabajando en comercio realizado por la Fundación Secretariado Gitano en el primer semestre de este año.

A través de este acto se destacó el esfuerzo, responsabilidad y compromiso de los participantes, que completaron con éxito la formación dirigida a la mejora de su capacitación, favoreciendo su desarrollo formativo para la incorporación al mercado laboral.