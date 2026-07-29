EcoMarket de Equiocio Ferrol aposta por firmas sostibles e do territorio

Equiocio Ferrol volverá albergar o seu EcoMarket do 6 ao 9 de agosto no Campo das Cabazas. Oito firmas maioritariamente da comarca, que comparten procesos artesanais de elaboración e a sostibilidade como filosofía, participarán desta volta na cita ofrecendo os seus produtos. Son “La Frambuesita”, “Celta Natural”, “15405”, “Sintonía Creativa”, “Artabria”, “Aloumiño de Cera”, “Its Luna Limón” e “Nómadas 24/7″.
Abrirán nas catro xornadas de 11:00 a 20:00 horas, aínda que poderían estirar horarios en función da programación de cada día. O público poderá atopar dende moda e complementos ata cosmética natural e candeas, ademais de bebidas funcionais e pastelería creativa.
Son firmas únicas e singulares, e algunha delas, mesmo compartirá os seus procesos co público a través de diferentes talleres durante as catro xornadas. Todos eles, de balde para a cidadanía, prazas limitadas e inscrición previa nos postos. En concreto, celebraranse os seguintes obradoiros: Lettering con café con Ricotelia. Creación de Xoias con Sintonía Creativa. Coida a túa pel con aloe vera con Celta Natural. Os beneficios das plantas da túa contorna con Celta Natural. Orden, organización e cambio de armario con Arrumar. Iniciación ao mundo do café con Cafés Aruba
SOBRE AS MARCAS
LA FRAMBUESITA é un obrador de pastelería artesanal especializado na creación de produtos personalizados, únicos, artesanais e de alta calidade, pensados para facer de cada ocasión unha experiencia especial.
CELTA NATURAL é un proxecto que nace do amor pola natureza, o benestar consciente e a necesidade de volver ao esencial. Ofrece cosmética natural e outro tipo de produtos como candeas artesanais. 15405 é unha marca de accesorios, con especial atención ao universo do bolso. O nome fai referencia ao código postal de Serantes, barrio de Ferrol onde nace o proxecto e dende onde se constrúen as súas raíces, esencia e xeito de entender a creación. Traballa principalmente con bolsos de pel de alta calidade, concibidos como pezas únicas que poden transformarse e personalizarse segundo os gustos e identidade de cada persoa. Conta tamén cunha selección de pequenos accesorios.
SINTONÍA CREATIVA crea pezas únicas con anillas de diferentes medidas, que ensamblan unha a unha. Gran parte do traballo realízase mediante a técnica cota de malla e puntos do tecido medieval. Deseñan colares, pulseiras, pendentes, tocados medievais, cintos, figuras decorativas… integrando cristais, perlas e abalorios en aceiro.
ARTABRIA é unha marca ferrolana adicada a crear bebidas funcionais que melloran o benestar e calidade de vida dende o interior. Ofrecen solucións efectivas, accesibles e respaldadas pola ciencia.
ALOUMIÑO DE CERA elabora candeas artesanais con cera de soia 100% natural e unha coidada selección de esencias únicas, creadas para espertar emocións, evocar recordos e encher cada espazo de calidez. Cada candea está feita a man con adicación, combinando ingredientes de calidade, deseños exclusivos e aromas especiais.
ITS LUNA LIMON é unha marca galega de artesanía contemporánea especializada en complementos de macramé feitos a man e personalizados. Cada peza nace da unión entre tradición, deseño e sostibilidade, convertendo cada creación nalgo exclusivo e único. Inspirada no estilo de vida slow, aposta por unha produción artesanal, cercana e consciente, onde cada deseño conta unha historia e reflicte a personalidade de quen o elixe.
NOMADAS 24/7 é unha marca de roupa urbana deseñada para persoas que viven sen pausas nin regras, cun estilo versátil para calquera momento do día. Ofrece camisetas, sudaderas e gorras que reflicten unha actitude libre, auténtica e sempre lista para a próxima aventura. Ademais, Nómadas 24/7 ofrece opcións de personalización permitindo adaptar os deseños a estilos, cores e mensaxes propios sen perder a esencia audaz da marca -facendo cada peza única-.
Equiocio Ferrol conta neste 2026 como patrocinadores principais con Xunta de Galicia, Concello de Ferrol, Deputación da Coruña, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion, así como colaboradores como Sogama ou a Comunidade de montes veciñais en man común Covas–Esmelle.