El almirante del Arsenal presidió en Ferrol los actos en honor a la Patrona de la Armada

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(Gráficas Galicia Ártabra)-La Armada conmemoró este jueves, día 16, la festividad de su Patrona, la Virgen del Carmen, con diversos actos en toda España y en los buques y unidades desplegados en el exterior. En Ferrol, esta festividad se ha celebrado a través de unos actos presididos por el Almirante Jefe del Arsenal Militar, Vicealmirante Vicente Rubio Bolívar.

Los edificios militares y buques lucian el engalanado de fiesta.

MISA SOLEMNE

La celebración ha comenzado a las 11.00 horas con una misa solemne en la Iglesia Castrense de San Francisco concelebrada por el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol Fernando García Cadiñanos y el capellán mayor y párroco de la iglesia castrense, Pedro José López Suárez, así como otros sacerdotes capellanes de la Armada. La asistencia fue voluntaria.

Asistieron al acto religioso el almirante del Arsenal, VA Vicente Rubio Bolívar, así como diversos mandos militares y representaciones civiles.

En la homilía, Fernando García Cadiñanos señaló que «Estamos celebrando hoy una fiesta muy singular: la patrona de la Armada, la Virgen del Carmen. No es una celebración menor: todos sabemos y somos conscientes del amor y el respeto que la Virgen del Carmen suscita en tantos miembros del Pueblo de Dios, pero especialmente en tantos miembros de la Armada y en todos los hombres y mujeres relacionados con la mar. Su imagen está muy presente en todos los lugares singulares e importantes de la vida de un marino: desde el puente de mando, los puertos, las salas comunes y públicas… Pero si cabe, su icono está más grabado, quizás a fuego, en el corazón de todo hombre y mujer del mar. Y eso es lo importante y el lugar que la Virgen del Carmen más desea. Por eso, esta devoción conoce el corazón y la profundidad de todo marino: porque en ella cada uno ha sabido depositar sus lágrimas, sus esperanzas, sus sufrimientos, sus deseos y anhelos, su soledad».

ACTO EN EL ARSENAL

A las 12.30 horas se ha llevado a cabo en la explanada del edificio Sala de Armas del Arsenal, un acto militar en que ha incluido una ceremonia de homenaje a los que dieron su vida por España. y la entrega de distintas condecoraciones.

En la explanada se encontraba formada una compañía de honores integrada por escuadra de gastadores del Arsenal, la unidad de música del Tercio del Norte de Infantería de Marina al mando del subteniente Pedro Pina Requena, y tres secciones del Arsenal Militar, Tercio del Norte y de la 31 Escuadrilla de Superficie, al mando del capitán de Infantería de Marina Carlos García-Pomareda.

Han asistido diversas autoridades civiles y militares, entre ellas ; el almirante (r) Antonio González-Aller Suevos; el vicealmirante (r) Ángel Tajuelo Pardo; los contralmirantes (r) Antonio Pintos Pintos y José Castro Luaces; y el contralmirante ingeniero (r) Jesús Lúgaro Cabaleiro;.

Asimismo el comandante-director de la Escuela de Especialidades de la Armada «Antonio de Escaño» capitán de navío Jaime Boloix Tortosa; el coronel-jefe del estado mayor del Mando de Apoyo a la Maniobra, Alfonso Ignacio Jáudenes Sánchez; el director de las Residencias Logísticas de la Armada en Ferrol, teniente coronel de Infantería de Marina Daniel López Cabanas; el Comandante de la Fuerza de Acción Marítima, Jose M. de Mata Hervás; así como numerosas representaciones de la Armada, jefes, oficiales, suboficiales y marinería, comandantes de buques; familiares de los homenajeados; representantes del Ejército, Aviación Guardia Civil y Policía Nacional; y de las marinas de pesca, mercante y deportiva, con las que la Armada comparte a la Virgen del Carmen como patrona.

Asimismo asistieron el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela; la senadora, Verónica Casal Míguez; el subdelegado del gobierno en la provincia de A Coruña, Julio Abalde; obispo de la diócesis, Fernando García Cadiñanos; la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros Barros; la vicerrectora de la UDC, Campus Esteiro, Ana Ares Pernas; el teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz; el presidente de la Autoridad Portuaria, José A. Álvarez Vidal; el director de Navantia «Ría de Ferrol», Eduardo Dobarro; la comisaria jefe de la Policía Nacional Ferrol-Narón, Cristina Ochoa Nalda; el presidente de COFER, Cristóbal Dobarro; el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Fernando Iguacel, las ediles del grupo popular María del Carmen Pieltain, Rosa Martínez, Elvira Miramontes y Blanca García; así como representantes de entidades deportivas, culturales, asociativas, y de la justicia. Mas de trescientos invitados se dieron cita en el Arsenal Militar para acudir al acto en honor a la Patrona de la Armada.

A las 12,25 se incorporó la Bandera Nacional a la Fuerza, y a la que se le rindieron los honores de ordenanza

Ya a las 12,30 horas llegó a la explanada el Almirante Jefe del Arsenal Militar que fue recibido por el Ayudante Mayor del Arsenal, capitán de fragata David Almeida García y se le rindieron los honores de ordenanza interpretando la Unidad de Música la “Marcha de Infantes” mientras desde las “baterías de la Cortina” se efectuaban el disparo de las 13 salvas reglamentarias.

Tras pasar revista a las fuerzas el VA Rubio Bolívar saludó a las representaciones civiles y militares así como a los muchos invitados y ciudadanos, unos trescientos, que acudieron al acto. Instantes después llegó a la explanada, siguiendo el protocolo, el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela que fue recibido por el Vicealmirante.

Comenzaron los actos. En un lateral de la explanada se encontraba la imagen de la Virgen del Carmen que en la tarde de este miércoles, día 15, se trasladó procesionalmente al Arsenal Militar desde la iglesia castrense de San Francisco acto organizado por la Junta General de Cofradías y Hermandades.

HOMENAJE DE LA ARMADA AL PERSONAL CONDECORADO

Seguidamente se procedió a la entrega de diversas condecoraciones

Los condecorados fueron saludados, uno a uno, y les fueron entregadas las distinciones por el Almirante del Arsenal y otros mandos de la Armada.

Los condecorados

En esta ocasión fueron los miembros de la Armada, personal militar y civil que fueron condecorados.

Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.-

Al personal militar.-Capitanes de fragata, Javier Suárez Tamargo y Miguel Blanco Galdo; tenientes de navío Luís González de Miguel y David Pedro González-Llanos Navarro; teniente de navío José Manuel Nogueira Naveira.

Subtenientes Carlos Antonio Gómez Casal y Miguel A. Rey López; cabo mayor Pablo Díaz Mosquera; cabos primeros Alberto Rodríguez Teijeiro y Iago Suárez Díaz; cabos, José Antonio Vilas González y María Marta Lozano Cundíns; marineros Simón Piñeiro López y Noemi Pena Rivera.

Al personal civil.-Benigno Galego Castro, María Isabel Cañada Díaz y Luisa López Valiño.

Menciones honoríficas.-

Capitán de Corbeta Alejandro Fraga Trujillo y marineros Ernesto Martínez Fernández y Luis Antonio García Pena.

HOMENAJE A LOS QUE DIERON SU VIDA POR ESPAÑA

Continuaron los actos con la ofrenda de una corona de laurel ante una cruz de madera, junto a la que se encontraba la imagen de la Virgen del Carmen propiedad de la Junta de Cofradías y Hermandades de Ferrol. Una ofrenda en «homenaje a los soldados de todos los tiempos encuadrados en los Ejércitos de España que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor».

«Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron; con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la Patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron.

Por la Patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los Ejércitos su vocación y sino.

No quisieron servir a otra Bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera»

A los acordes de «La Muerte no es el final» el Almirante del Arsenal y el alcalde de Ferrol depositaron la corona de laurel mientras el sacerdote castrense, Pedro José López Suárez pronunciaba una oración, «Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de salvación y paz eterna, les otorgue la vida que no acaba, en feliz recompensa por su entrega».

Se efectuó el toque de oración y al cesar éste sonó un disparo de salva de fusilería a cargo de la sección del Tercio del Norte de Infantería de Marina.

ALOCUCIÓN DEL ALMIRANTE DEL ARSENAL

Seguidamente el Almirante Jefe del Arsenal, vicealmirante Vicente Rubio Bolívar pronunció unas palabras, inicialmente de saludo a las autoridades y demás asistentes al acto.

«El 19 de abril de 1901, hace 125 años, la Reina Doña María Cristina de Habsburgo nombró a la Virgen del Carmen patrona de la Armada, el Real Decreto sancionado por el Ministro de Marina D, Cristóbal Colón de la Cerda decía lo siguiente: …. Y precisamente esta consideración demuestra la conveniencia de que se celebre una sola ceremonia, como sucede en los cuerpos del Ejército, que estando bajo la advocación de un Santo Patrono aprovechan su festividad para ejecutar algún acto que mantenga vivo el espíritu de compañerismo y de afecto y dedicar sufragios a todos sus hermanos de armas que la muerte arrebató de su lado…. Y continúa….. se ha servido disponer sea declarada Patrona de la Marina de Guerra, la Santísima Virgen del Carmen, que lo es de hecho de todos los navegantes y se verifiquen el 16 de Julio, día de su festividad, los actos que quedan mencionados.

Celebramos un acto de compañerismo, afecto y recuerdo

Compañerismo porque hoy formamos en esta explanada una sección del Arsenal de Ferrol, otra del Tercio Norte y otra de la 31a Escuadrilla de Escoltas que junto con las Escuelas y las Fuerza de Acción Marítima somos las mayores unidades de la Armada en Ferrol. Todos trabajamos con un fin común, que nuestros barcos y unidades estén preparados y adiestrados para la Defensa de España, dónde y cuándo sea necesario.

En aras de esta preparación hoy está la Fragata Álvaro de Bazán en el Pacífico, participando en el ejercicio naval más importante en esa parte del mundo. La fragata Blas de Lezo y el Patiño están en aguas del Atlántico Norte, participando en otro importante ejercicio con nuestros aliados. El Arnomendi, en la campaña del bonito, y el Centinela en aguas del mar de Alborán en misión de patrulla. El Tercio Norte está realizando los últimos preparativos para volver a participar en la operación Centinela Gallego contra los incendios forestales.

También es compañerismo felicitar a quienes hoy habéis recibido una condecoración. Vuestra dedicación, esfuerzo y ejemplo merecen este reconocimiento. Estad orgullosos, estas distinciones os honran y deben servir de

estímulo a los demás.

Afecto, porque hoy es un día fiesta, y lo celebramos con quienes nos acompañáis en el día a día, nuestras familias aquí presentes. Merecéis un especial reconocimiento, conocéis mejor que nadie el sacrificio silencioso que tantas veces exige nuestra profesión y representáis un apoyo imprescindible para quienes dedicamos nuestra vida al servicio de España.

Y junto a ellas, está aquí una importante representación de la sociedad civil, a la que servimos y defendemos. Encabezados por el Alcalde, están con nosotros los principales representantes de las instituciones políticas y sociales de Ferrol.

Muchas gracias por acompañarnos, necesitamos que nuestra labor sea comprendida, reconocida y valorada por ello vuestra presencia es un estímulo.

Como también es un estímulo ver en estas gradas a compañeros que ya han finalizado su etapa de servicio a España y ya están en reserva o retiro. Merecéis nuestro mayor respeto y vuestra entrega y dedicación son un ejemplo para todos.

Recuerdo para los que ya no están

Como dije al principio hoy es también día para el recuerdo, y es de justicia acordarnos hoy de nuestros compañeros que estando en servicio activo en unidades de Ferrol o siendo ferrolanos, han fallecido en este último año, el TN Jaime Gandarillas Carrara, el Co1o Daniel Varela Bouza, la Subteniente Marta Fernández Beloy, el Sgto. Carlos Permuy Izquierdo, el Marinero Javier Rodríguez Redondo y el CF Alejandro Ruiz. Sea nuestro aliento para sus familias, que la Virgen del Carmen os dé consuelo y paz.

Reconocimiento de la Armada

Me gustaría dirigir unas palabras a quienes estáis en formación. La Armada reconoce que su valía reside en las personas que formáis parte de ella. Vuestros valores y conocimientos, vuestra necesaria motivación, la experiencia profesional son los cimientos sobre los que avanzar en un mundo cada vez más complicado, más inmediato y tecnológico, donde, al final serán las personas las que tengáis que marcar la diferencia, como ha sido a lo largo de la historia.

Estamos en un momento de encrucijada, donde todos los caminos nos llevan a un mundo más inestable, cada vez más polarizado, donde las guerras y los enfrentamientos surgen en cualquier lugar del mundo y se globalizan

afectándonos a todos. Más que nunca debemos ser conscientes de nuestra misión que no es otra que la defensa de España y los españoles.

Nuestra preparación debe ser nuestra motivación diaria, y no debemos perder de vista que nuestra obligación es prepararnos para el combate.

Todos quienes formamos parte de esta familia, militares o civiles, ya estemos a bordo o en tierra, seamos profesores, instructores, técnicos, operarios, personal de apoyo, en definitiva, todos quienes somos partes de la Armada tenemos hoy, y en los próximos años un importante papel que desempeñar y solo con el convencimiento y el concurso de todos y cada uno podremos navegar en el rumbo correcto.

Que la Virgen del Carmen siga guiando nuestros pasos, nos proteja a todos, especialmente a quienes se encuentran navegando lejos de sus hogares o desplegados cumpliendo su deber, y que nos conceda la fortaleza y el acierto necesarios para afrontar con ilusión y confianza los retos del futuro.»

«Para finalizar y como símbolo de nuestra unidad y entrega a España y griten en conmigo: ¡Viva España! ¡Viva el Rey!» palabras que fueron contestadas por todos los asistentes.

HIMNO Y DESFILE

Tras una alocución del Almirante del Arsenal y la interpretación de Himno de la Armada, se trasladó la Bandera Nacional al edificio Sala de Armas.

Y ya por último la Fuerza desfiló ante las Autoridades e invitados dándose por finalizado el acto.