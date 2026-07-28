Una ola derribó a un joven en la playa de A Frouxeira, en Valdoviño, quedando inconsciente inicialmente

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Una ola derribó a un joven en la playa de A Frouxeira, en Valdoviño, dejándolo inconsciente y tuvo que ser llevado a tierra por familiares y socorristas que estaban en la zona.

Sobre las 19:30 horas de la tarde de este martes, los encargados del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias -112 Galicia atendieron las llamadas de aviso de personas particulares y también de los socorristas de la Playa de A Frouxeira, Valdoviño, donde sucedieron los hechos. A partir de ahí, se activó un operativo en el que participaron los agentes de la Policía Local, Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y socorristas del arenal. También fue informado personal de Salvamento Marítimo y del Servicio de Guardacostas de Galicia. Sin embargo, a la llegada de los agentes, el chico estaba ya en la orilla.

Según explicaron los agentes de la Policía Local, el joven se lesionó en la zona del cuello y tenía dificultades para mover los brazos. El equipo médico valoró el centro hospitalario al que sería trasladado. El chico, que quedó inconsciente en un principio, recobró el conocimiento poco después y fue examinado por el equipo médico.



