MG da a conocer sus modelos eléctricos en A Coruña tras el desembarco de SAIC en Ferrol

El MG Summer Experience 2026 mostrará los modelos eléctricos de la marca, un ‘roadshow‘ que está recorriendo la península ibérica durante cerca de 100 días, con escala en 33 ciudades de España y Portugal.

Expertos de la marca contestarán a las preguntas de los usuarios sobre sistemas de propulsión eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, así como sobre cómo conseguir las ayudas del Gobierno. De tal forma, se podrán probar modelos de la gama MG con diferentes tecnologías de propulsión. Estarán disponibles para pruebas modelos como los MG MG4, ZS Hybrid+ y HS PHEV.

También habrá demostraciones en directo de tecnologías como el sistema Vehicle-to-Load (V2L), para mostrar cómo los vehículos eléctricos MG pueden alimentar dispositivos externos.

Antes de acudir, los interesados pueden registrarse gratuitamente para acceder a la exposición y reservar su plaza para el test drive en la web oficial del roadshow: www.driveyoursummer.com.

«MG es la marca de la gente, una de las preferidas de los clientes particulares en España. Sabemos que muchas personas tienen grandes dudas acerca de las diferentes tecnologías de electrificación. Y también necesitan que les expliquen bien las ayudas del Gobierno, cómo conseguirlas, qué puede hacer la marca para facilitarlas. Con esta iniciativa queremos acercar, explicar y permitir que prueben coches eléctricos, híbridos e híbridos enchufables, para que puedan tomar la mejor decisión. También queremos mostrar al público cómo cuidamos a nuestros clientes y nos preocupamos por ellos, para que se sientan parte de la familia MG en España, que va camino de sumar 150.000 miembros», afirma el responsable de Marketing de MG España, José Antonio Galve.