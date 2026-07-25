Galicia mobiliza medios terrestres e aéreos para apoiar na extinción dos incendios de Madrid e Castelá León

25 julio, 2026 Dejar un comentario 159 Vistas

Esta colaboración enmárcase no contexto actual de declaración de Emerxencia de Interese Nacional realizada polo Goberno de España.

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Galicia mobilizará máis de 60 profesionais do seu Servizo de Prevención e defensa contra Incendios Forestais (SPIF), así como medios materiais aéreos e terrestres, para prestar apoio nos labores de extinción dos lumes que afectan neste intre varias provincias españolas, en concreto nas comunidades de Madrid e Castela e León. Esta cooperación enmárcase no contexto actual de declaración de Emerxencia de Interese Nacional realizada polo Goberno de España.

Así, este pasado xoves despregouse en León un grupo de 14 profesionais, 1 bulldozer e 1 motobomba, e onte venres reforzouse cun helicóptero, 1 brigada e 2 axentes. Pola súa parte, Madrid e Ávila recibirán 2 helicópteros, 6 brigadas, 4 axentes, 2 técnicos, 1 bulldozer, 1 posto de mando, coa posibilidade de mobilizar a medio cento de persoas.

Deste xeito, e diante de situacións complexas como as que están vivir noutras partes de España, Galicia amosa unha vez máis a súa solidariedade, sempre garantido o correcto funcionamento do operativo galego contra os lumes, que se mantén en garda, tal e como corresponde á tempada de alto risco de incendios na que nos atopamos actualmente.

Cómpre lembrar, neste sentido, que grupos de profesionais galegos téñense desprazado anteriormente en diversas ocasións a varios territorios de España e tamén a Portugal (como ocorreu no ano 2017) para colaborar nas tarefas de extinción dos incendios forestais.

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