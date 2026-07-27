Alerta naranja por altas temperaturas en el interior de Pontevedra y amarilla en el Suroeste de A Coruña

También ha establecido la alerta amarilla en la montaña de Ourense, el Sur de Lugo, el Noroeste y Miño de Ourense, las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra.

La Xunta ha informado de que este lunes, día 27, habrá nivel de alerta naranja en el interior de Pontevedra y amarillo en la montaña de Ourense, según los datos remitidos por MeteoSalud y MeteoGalicia, y en el ámbito del Plan de Actuacións del Gobierno gallego frente a los posibles efectos de las altas temperaturas.

En una nota de prensa, la Consellería de Sanidade expuso las actualizaciones para la jornada del lunes, en la que habrá alertas por altas temperaturas en el interior de Pontevedra y en la montaña de Ourense.

Concretamente, los municipios afectados en Pontevedra serán Agolada, O Campo Lameiro, A Caniza, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, A Estrada, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, A Lama, Moraña, Rodeiro, Silleda y Vila de Cruces.

Por su parte, en la montaña de Ourense, estarán en alerta amarilla O Bolo, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, A Gudiña, Maceda, Manzaneda, A Mezquita, Montederramo, Parada de Sil, A Pobra de Trives, San Xoán de Río, Riós, A Teixeira, A Veiga, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

Además, la Aemet también ha establecido la alerta amarilla en el Sur de Lugo, el Noroeste y Miño de Ourense, el Suroeste de A Coruña, las Rías Baixas y el Miño de Pontevedra.