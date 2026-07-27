Tras evaluar la situación en Galicia, la Xunta mantendrá los medios de extinción desplegados en Castilla y León

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

El Gobierno autonómico gallego respondió este domingo a la petición hecha por Castilla y León de mantener en su comunidad los medios desplegados para prestar apoyo en las labores de extinción de los incendios forestales que están afectando esta región. De este modo, Galicia envía un relevo para sustituir a los profesionales movilizados el pasado jueves para trabajar en León, a los que ahora se suma un nuevo agente. La cesión de medios por parte del Ejecutivo gallego responde a una evaluación técnica por parte del equipo de la Consellería de Medio Rural de la situación actual en Galicia.

Cabe señalar que la comunidad movilizó esta pasada semana más de 60 profesionales del Servicio de Prevención y Defensa contra Incendios Forestales (SPIF) para trabajar en las comunidades de Castilla y León y Madrid. Así, el pasado jueves se desplegaron un grupo de 14 profesionales, 1 bulldozer y 1 motobomba, y durante el viernes se reforzó con un helicóptero, 1 brigada y 2 agentes.

Por su parte, los efectivos enviados el viernes tras la petición del Gobierno central para apoyar los incendios de Ávila y Madrid, el mando único los derivó a dar apoyo en Ávila, donde siguen a día de hoy: 2 helicópteros, 6 brigadas, 4 agentes, 1 técnico, 1 bulldozer y 1 puesto de mando.

Esta cooperación se enmarca en el contexto actual de declaración de Emergencia de Interés Nacional realizada por el Gobierno de España. Así, y ante situaciones complejas como las que se están viviendo en otras partes de España, Galicia responde a las necesidades de otras comunidades autónomas y presta su apoyo, siempre garantizado el correcto funcionamiento del operativo gallego contra los incendios, que se mantiene en guardia, tal y como corresponde a la temporada de alto riesgo de incendios en la que nos encontramos actualmente.

Hace falta recordar, en este sentido, que grupos de profesionales gallegos se han desplazado anteriormente en diversas ocasiones a varios territorios de España y también la Portugal (como ocurrió en el año 2017) para colaborar en las tareas de extinción de los incendios forestales.