La Misión y Paris de Noia se suman a las Fiestas de Verano de Ferrol

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El programa de las Fiestas de Verano 2026 continua incorporando nuevas propuestas musicales. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela ha anunciado la incorporación de las orquestas La Misión y Paris de Noia al cartel festivo.

Las dos formaciones protagonizarán la jornada de clausura de las fiestas, el 31 de agosto, con una doble actuación en el puerto de Ferrol. La Misión abrirá la programación a las 20.30 horas, mientras que Paris de Noia ofrecerá su espectáculo a partir de las 00.00 horas, una vez finalizado el espectáculo de drones y los tradicionales fuegos de San Ramón.

La inversión destinada a estas actuaciones asciende a un total de 76.084,80 euros, de los que 40.994,80 euros corresponden a la contratación de La Misión y 35.090 euros a Paris de Noia.

OTRAS ACTUACIONES CONFIRMADAS

Las Fiestas de Verano arrancarán el 21 de agosto con el espectáculo La Noche de Cadena 100, que contará con las actuacións de Fangoria, Bombai y Yoly Saa.

La programación musical continuará el 26 de agosto con la actuación de Celtas Cortos y el 30 de agosto con los conciertos del cantante asturiano Enol y del dúo madrileño Marlena.

Todos estos conciertos se celebrarán en la plaza de Armas, consolidando las Fiestas de Verano 2026 como una cita de referencia que combinará grandes actuaciones musicales con espectáculos para todos los públicos. El cartel completo será presentado este martes.