Ferrol impulsa la formación de las mujeres en situación de vulnerabilidad

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La administración local concede ayudas al Patronato Concepción Arenal y al Centro O Mencer das Oblatas para desarrollar programas de formación e inserción sociolaboral dirigidos a este colectivo.

El gobierno local de Ferrol ha aprobado nuevas subvenciones nominativas en el área de la Mujer e Igualdad. Se trata de las ayudas al Patronato Concepción Arenal y a las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor.

La primera de ellas está dirigida a un programa integral para la adquisición de habilidades sociales para la vida independiente de las usuarias del centro. Además, la finalidad de este programa es lograr la autonomía personal de las mujeres destinatarias a través de su progresivo empoderamiento derivado de una atención integral. La entidad percibirá un total de 25.000 euros para este fin.

En el caso de las Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor, la ayuda concedida, por importe de 20.000 euros, está destinada a proyectos de inserción social relacionados con mujeres en riesgo de exclusión social.