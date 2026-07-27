El mercado de Caranza en Ferrol ganará nuevos negocios con la licitación de cuatro puestos

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El gobierno local de Ferrol aprueba el expediente de contratación para sacar a licitación en los próximos días las obras contempladas en el proyecto de ejecución de la reforma de los puestos exteriores números 3, 4, 5 y 6 del mercado de Caranza. La inversión destinada a estas actuaciones es de 96.750,29 euros y el plazo de ejecución es de cuatro meses.

El proyecto recoge acondicionar estos cuatro locales comerciales situados en la primera planta del mercado, con acceso directo desde el vial público hasta el que está enfrente, que permanecen actualmente en desuso.

Una vez finalizadas las obras, los puestos albergarán una floristería, mercería y un establecimiento de Loterías y Apuestas del Estado, contribuyendo a ampliar los servicios disponibles y a incrementar la actividad comercial en esta instalación municipal.

El alcalde, José Manuel Rey Varela, afirmó que “grazas a estas melloras poremos de novo en funcionamento uns locais que permanecían pechados desde hai anos e que estaban en mal estado”. Además, se ampliará y se hará más variada la oferta comercial del mercado, favoreciendo su consolidación como un espacio más atractivo, activo y acomodado a las necesidades del vecindario.