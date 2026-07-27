Ferrol resuelve positivamente el 74% de las solicitudes de teletrabajo

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«Queremos una administración ágil, moderna y eficaz que permita garantizar la prestación

de un servicio de calidad a los vecinos y garantice también los derechos

de los trabajadores», afirmó el regidor ferrolano.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, dio cuenta en la mañana de este lunes de la resolución de las autorizaciones para lo desempeño de las funciones en régimen de teletrabajo. En total, se presentaron 63 solicitudes de las cuales 47 fueron aceptadas y 16 fueron desestimadas por no tener la posibilidad de teletrabajo atendiendo a las características de las funciones que desempeñan. De cada cuatro solicitudes presentadas tres fueron aceptadas.

La modalidad del teletrabajo será compatible y complementaria de la modalidad presencial, garantizando en todo caso la atención directa presencial. “Queremos una administración ágil, moderna y eficaz que permita garantizar la prestación de un servicio de calidad a los vecinos y garantice también los derechos de los trabajadores”, afirmó.

Rey Varela recordó que la evolución de la gestión municipal y de la naturaleza de las necesidades a satisfacer demanda, cada vez más, una mayor transversalidad en los procesos operativos internos que, necesariamente, tiene que trasladarse a la estructura de la organización. Por eso, el Gobierno local, a través del Reglamento Orgánico Municipal, definió las áreas de gobierno y elaboró una RPT para configurar la estructura por áreas, que se entendió más eficiente para la consecución efectiva de los fines municipales.

Además, se creó el Foro de coordinación, formado por los responsables de los servicios municipales para el seguimiento de las actuaciones transversales del Ayuntamiento, con la finalidad de servir al doble objetivo de alcanzar el más amplio e integral conocimiento del avance de la organización. Y ahora se podrá implementar de nuevo el teletrabajo.

CRITERIOS DE CONCESIÓN

Los criterios de actuación en el procedimiento de autorizaciones para prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo fueron establecidos al amparo del dispuesto en el Reglamento (BOP nº 195 del 13/10/2021).

La jornada semanal se distribuirá, con carácter general, de manera que un día a la semana se preste en régimen de teletrabajo y los cuatro días restantes en modalidad presencial, de conformidad con la jornada y los horarios habituales. Asimismo, no se autorizará la prestación de servicios en régimen de teletrabajo los lunes ni los viernes, dado que los lunes se reúnen los órganos colegiados de carácter ejecutivo y los viernes se ultiman los expedientes que serán sometidos a la suya consideración.

Además, los máximos responsables de las unidades administrativas no podrán prestar servicios en régimen de teletrabajo los martes, por ser el día en el que se celebra la reunión de coordinación administrativa para la fijación de los objetivos semanales.

No obstante, cuando concurran circunstancias excepcionales debidamente motivadas, el personal podrá solicitar, con carácter temporal, un día adicional de teletrabajo. Estas solicitudes serán objeto de valoración individualizada,

examinándose su origen en atención a las necesidades del servicio y a la justificación allegada. En el caso de autorizarse, la concesión tendrá una duración limitada al tiempo estrictamente necesario para atender la circunstancia excepcional que la motive.

El departamento de Recursos Humanos dará traslado a la persona titular de la jefatura del servicio o departamento que corresponda para que emita informe sobre las funciones y tareas asignadas al puesto de trabajo, si la persona interesada está adscrita a un puesto susceptible de desempeñar en régimen de teletrabajo, sobre la compatibilidad de la autorización con las necesidades del servicio, sobre la asignación concreta de aquellas tareas del puesto que se van a desarrollar en régimen de teletrabajo y, también, sobre el número máximo de jornadas que se desarrollarán en régimen de teletrabajo.

Los informes deberán recabar la conformidad de la Coordinación general, con el fin de asegurar la coherencia entre los informes de cada área y entre las diferentes áreas para el debido funcionamiento operativo transversal y se facilite el seguimiento en la consecución de los objetivos semanalmente establecidos.

“El teletrabajo como medida de conciliación seguirá manteniéndose en el Ayuntamiento de Ferrol, siempre dentro del marco establecido”, insistió el regidor. El compromiso del Gobierno local es continuar avanzando hacia una administración moderna, ágil y funcional, que incorpore medidas de organización adaptadas a las nuevas realidades laborales sin perder de vista la atención a la ciudadanía.

Para finalizar, Rey Varela recordó que “desde que llegamos al gobierno aumentamos 80 nuevos funcionarios el plantel y finalizamos la estabilización de 100 empleados, cifra que aumentó este año con la noticia RPT en vigor y las OPEs aprobadas cada año, que nos permite superar los 500 funcionarios, la cifra más alta en muchos años”.