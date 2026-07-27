Entidades sociosanitarias de Equiocio Social unen fuerzas contra la basuraleza

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En el marco de la iniciativa que impulsan Ecoembes y SEO BirdLife, realizaron una recogida de residuos en la desembocadura del río Xunto.

Bajo el paraguas de la iniciativa “1m2 contra la basuraleza” del proyecto Libera, que impulsan en toda España Ecoembes y SEO BirdLife, Equiocio Ferrol llevaba a cabo una recogida de residuos en la desembocadura del río Xunto, en la playa ferrolana de Esmelle.

La acción liderada por las entidades del ámbito sociosanitario que integran Equiocio Social reunió a personas voluntarias, trabajadoras, directivas y usuarias de ASCM, Saúde Mental Ferrol, Eume e Ortegal, Adope, Patronato Concepción Arenal y Návitas.

Con esta iniciativa, Equiocio Ferrol reafirma su apuesta por la sostenibilidad y contribuye a la protección de una zona natural de especial relevancia, sita en el entorno más inmediato al Campo das Cabazas, que del 6 al 9 de agosto, acogerá de nuevo el evento. De este modo, y con el impulso de Ecoembes, Equiocio Ferrol pone el foco de atención sobre la contaminación ambiental y el trabajo colaborativo para ponerle remedio.

Equiocio Ferrol cuenta en este 2026 como patrocinadores principales con Xunta de Galicia, Concello de Ferrol, Diputación de Coruña, Gadis, Estrella Galicia e Integral Motion, así como colaboradores como Sogama o la Comunidade de montes veciñais en man común Covas–Esmelle.