La Diputación de A Coruña culmina la reforma de la comunidad terapéutica O Confurco tras invertir 300.000€

La Diputación de A Coruña ha concluido las obras de reforma integral de la comunidad terapéutica O Confurco, gestionada por la Asociación Ferrolana de Drogodependencias (Asfedro) en la parroquia ferrolana de Doniños, tras una inversión de cerca de 300.000 euros destinada a modernizar las instalaciones, mejorar la accesibilidad y adaptar el centro a las necesidades actuales de los tratamientos de rehabilitación.

El presidente de la institución provincial, Valentín González Formoso, visitó este viernes las instalaciones junto a la presidenta de Asfedro, Ana Isabel Mariño Callejo; la diputada provincial de Política Social, Mar García Vidal; el director técnico de la entidad, Gerardo Sabio, y la gerente, Olalla Salorio, para conocer el resultado de unas actuaciones que se suman a la renovación de la cubierta del edificio ejecutada por la Diputación en 2023.

La intervención ha supuesto la redistribución y modernización de los espacios interiores de un inmueble construido en los años cincuenta. Entre las principales mejoras figuran la creación de nuevos despachos asistenciales, una enfermería, salas de reuniones y talleres, la adaptación del gimnasio para terapias grupales, la renovación de las instalaciones de saneamiento, electricidad, calefacción y ventilación, así como la reforma de las habitaciones destinadas a las personas usuarias.

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD

Además, se ha instalado un ascensor que comunica las dos plantas del edificio, lo que permite garantizar el acceso a personas con movilidad reducida, una de las principales carencias que presentaba el centro hasta ahora. Durante la visita, González Formoso destacó que la colaboración de la Diputación con Asfedro busca «dignificar las condiciones de vida de los usuarios y también de los trabajadores», y aseguró que la inversión realizada tiene una repercusión directa en el proceso de recuperación de las personas atendidas.

En este sentido, afirmó que el edificio ha dejado atrás su antiguo aspecto «cuartelario» para convertirse en «un edificio para ir a curarse, para recomponerse personalmente», con espacios más adecuados para el tratamiento residencial. El presidente provincial elogió asimismo la labor desarrollada por los profesionales de Asfedro, de quienes destacó su «esfuerzo, compromiso e implicación» en la atención a personas con problemas de adicciones, y avanzó que la Diputación continuará colaborando con la entidad para acometer nuevas actuaciones, entre ellas la eliminación de humedades en el exterior del edificio y la mejora de la urbanización y los accesos.

NUEVA PRESIDENTA

Por su parte, la presidenta de Asfedro, Ana Isabel Mariño Callejo, agradeció el respaldo de la institución provincial y subrayó que las obras permiten ofrecer una atención «más digna» a las personas usuarias del centro. «Nuestro objetivo es que las personas usuarias de Asfedro sean siempre nuestra prioridad y haremos lo que sea para que estén bien atendidas», afirmó.

Mariño también puso en valor el trabajo de la junta directiva y del equipo profesional de la entidad, que, según señaló, desarrolla su labor con un alto grado de compromiso pese a las dificultades que afronta este tipo de intervención.

La comunidad terapéutica O Confurco funciona desde 1990 en una antigua construcción militar situada en Doniños y constituye uno de los escasos recursos residenciales de Galicia especializados en el tratamiento de las drogodependencias. El centro presta atención principalmente a personas de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, aunque también recibe usuarios derivados de otros recursos asistenciales de la provincia.