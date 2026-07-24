Orcas arremeten de nuevo contra un velero, que necesita ser remolcado a 13 millas de Cedeira

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Un grupo de orcas ha arremetido de nuevo contra un velero en Galicia este viernes, en este caso en una interacción a 13 millas al noroeste de Punta Candieira, en Cedeira (A Coruña). La embarcación se ha quedado sin gobierno y ha necesitado ser remolcada.

Según explican fuentes de Salvamento Marítimo, el velero Vai dio la alerta a las 13,17 horas de este viernes al notificar asistencia por daños en la embarcación después de una interacción con estos cetáceos. Las dos personas a bordo resultaron ilesas.

Por su parte, Gardacostas informa de que trasladó hasta el lugar a su buque Mar de Galicia, en coordinación con el centro de Salvamento en Fisterra, para remolcar hasta Celeiro, en el municipio de Viveiro (Lugo), a este velero de 14 metros de eslora y bandera sueca.

Esta nueva interacción con orcas se produce después de que un grupo de orcas provocasen el pasado jueves el hundimiento del velero Idem a 1,3 millas del cabo de Estaca de Bares, en Mañón (A Coruña). Sus dos tripulantes fueron rescatados por una embarcación motora que estaba en las proximidades. Previamente, estos animales tuvieron hasta otros tres incidentes previos en la zona con embarcaciones en la misma jornada.