Ferrol en Común reclama que la lancha entre Ferrol y Mugardos se integre en el Plan de Transporte Metropolitano

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Ferrol en Común ha reclamado este viernes la incorporación de la conexión marítima entre Ferrol y Mugardos al Plan de Transporte Metropolitano de Galicia, con el objetivo de que deje de funcionar únicamente como un servicio estacional de carácter turístico y pase a convertirse en una línea regular durante todo el año.

La formación considera que el transporte público continúa siendo una de las principales asignaturas pendientes de la comarca y sostiene que las carencias en infraestructuras y servicios favorecen el uso del vehículo privado, dificultan la conciliación familiar y generan desigualdades respecto a otros territorios.

Critican el precio actual del servicio

Ferrol en Común señala que, como sucede cada verano, la lancha Ferrol-Mugardos vuelve a prestar servicio como atractivo turístico, pero denuncia que el precio actual, de cinco euros por trayecto, resulta demasiado elevado para quienes podrían utilizarla como medio de transporte habitual.

Según la formación, una reducción de las tarifas mediante su integración en el sistema metropolitano permitiría que trabajadores, usuarios de centros sanitarios o personas que se desplazan a los mercados pudieran emplear este servicio de forma cotidiana utilizando la tarjeta de transporte.

Recuperar una reivindicación histórica

La formación asegura que esta propuesta responde a una reivindicación histórica compartida por distintos gobiernos progresistas de los ayuntamientos de Ferrol y Mugardos, que han defendido la creación de una línea marítima estable y subvencionada, similar a la que ya funciona en la ría de Vigo.

Asimismo, Ferrol en Común sostiene que este servicio también contribuiría a minimizar los problemas de movilidad derivados de las incidencias y obras que afectan periódicamente a la carretera de San Felipe, ofreciendo una alternativa para los desplazamientos entre ambas orillas de la ría.

«A rendibilidade non debe entrar na ecuación»

Ferrol en Común defiende que el transporte público debe gestionarse como un servicio esencial y no exclusivamente desde un punto de vista económico.

En este sentido, critica que se descarte la implantación de una línea regular sin haber realizado previamente una experiencia piloto y sostiene que «a rendibilidade non debe entrar na ecuación» cuando se trata de garantizar un servicio público que, a su juicio, contribuiría a mejorar la movilidad y la cohesión de la comarca.