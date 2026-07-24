La subdelegación del Gobierno coordinará el operativo especial de seguridad para el eclipse total del 12 de agosto

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La Subdelegación del Gobierno en A Coruña ha coordinado el dispositivo especial de seguridad previsto para el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto en el municipio de Ferrol, un fenómeno astronómico que atraerá a miles de visitantes y convertirá a Galicia en uno de los mejores lugares del mundo para su observación.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, presidió una junta extraordinaria de seguridad en la que participaron representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios de emergencias y del Concello de Ferrol con el objetivo de planificar una respuesta coordinada en materia de seguridad, movilidad y atención a posibles incidencias.

San Xurxo y Doniños, escenarios principales del eclipse

El Concello de Ferrol ha propuesto las playas de San Xurxo y Doniños como principales espacios para seguir el eclipse, con una capacidad superior a las 5.000 personas en cada uno de los arenales.

Para compatibilizar la llegada masiva de visitantes con la protección del entorno natural, se establecerán zonas de exclusión en las áreas donde existen nidos de la píllara de las dunas (Charadrius alexandrinus). Además, se limitará el acceso de vehículos a los cabos Prior y Prioriño para facilitar la gestión de la movilidad y preservar estos espacios.

Refuerzo del tráfico y coordinación entre administraciones

Durante la reunión se analizaron las necesidades de organización derivadas de la elevada afluencia prevista, especialmente en lo referente a regulación del tráfico, seguridad ciudadana, protección civil y capacidad de respuesta ante emergencias.

La Guardia Civil de Tráfico incrementará su presencia en las principales carreteras de la provincia, con un dispositivo flexible que se adaptará a la evolución de la circulación durante toda la jornada.

Asimismo, los espacios habilitados para la observación deberán cumplir la normativa vigente en materia de seguridad, protección civil, accesibilidad y tráfico.

Un fenómeno histórico para Galicia

El eclipse total del 12 de agosto será el primero del denominado «Trío de Eclipses 2026-2027-2028», una sucesión de tres eclipses visibles desde España que situarán al país como uno de los principales destinos internacionales para el turismo astronómico durante los próximos años.

Según el Instituto Geográfico Nacional, 59 de los 93 municipios de la provincia de A Coruña quedarán dentro de la franja de totalidad, entre ellos Ferrol, mientras que el resto observarán el fenómeno de forma parcial.

El eclipse comenzará alrededor de las 19.31 horas, alcanzará la totalidad a las 20.28 y finalizará sobre las 21.22 horas. Al coincidir con la puesta de sol ofrecerá unas condiciones especialmente favorables para la observación y la fotografía, a lo que se sumará esa misma noche el máximo de actividad de la lluvia de estrellas de las Perseidas.

Recomendaciones para una observación segura

Las administraciones recuerdan que nunca debe observarse el Sol directamente sin protección homologada y recomiendan utilizar únicamente gafas específicas para eclipses que cumplan la norma ISO 12312-2:2015 y dispongan de marcado CE.

También aconsejan planificar con antelación los desplazamientos, seguir las indicaciones de las autoridades y extremar la precaución en carretera, ya que se espera una elevada intensidad de tráfico antes y después del fenómeno.

Por último, se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para respetar las restricciones de acceso a los espacios naturales y extremar las medidas de prevención de incendios, al coincidir el eclipse con la época de mayor riesgo forestal.