Editorial- Santiago Apóstol, el eco de la unidad en la España de hoy

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El 25 de julio no es una fecha cualquiera en el calendario de nuestra nación; es el día en que España se mira a sí misma a través de su patrón, Santiago Mayor.

En esta jornada, el célebre grito histórico «¡Santiago y cierra España!» resuena no como una llamada a la batalla de tiempos pretéritos, sino como un poderoso recordatorio de defensa, cohesión y preservación de nuestro legado común. «Cerrar», en el castellano antiguo de la aglutinación militar, significaba trabar las líneas, unir los flancos y avanzar como un solo bloque inquebrantable ante la adversidad.

Hoy, esa unión es más necesaria que nunca. La España del siglo XXI no necesita cerrar sus fronteras al progreso ni al entendimiento, pero sí necesita cerrar filas en torno a los valores constitucionales que nos hacen ciudadanos libres e iguales. En un escenario político y social fragmentado por tensiones que buscan el beneficio en la división, la festividad de Santiago emerge como un puente de norte a sur y de este a oeste. Desde el Finisterre gallego, donde confluyen todos los caminos de Europa, hasta el último rincón de nuestra geografía, la identidad nacional se reafirma en la pluralidad bien entendida: aquella que enriquece a la Patria sin fracturarla.

Una Patria unida no es un concepto uniforme ni rígido; es la suma de voluntades que deciden caminar juntas compartiendo una historia, un presente y un destino. La madurez de nuestra democracia se demuestra en la capacidad de mantenernos cohesionados frente a los desafíos económicos, territoriales y sociales de nuestro tiempo. La lealtad institucional y la solidaridad entre comunidades autónomas no son opciones políticas, son deberes históricos y morales.

Celebrar el día de Santiago es, por tanto, un acto de reafirmación. Es el momento idóneo para aparcar las diferencias estériles y poner en valor lo mucho que nos une. Que este 25 de julio sirva para renovar el compromiso colectivo con una España fuerte, solidaria y, por encima de todo, unida.