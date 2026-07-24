El Concello de Ferrol defiende las cámaras de San Felipe y avisa de futuras sanciones tras un periodo informativo

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El Concello de Ferrol ha salido al paso este viernes de las críticas sobre el sistema de videovigilancia instalado en la zona de San Felipe y ha explicado que las comunicaciones remitidas esta semana a los conductores que accedieron sin autorización no llevan aparejada ninguna sanción económica, sino que tienen un carácter exclusivamente informativo.

Según ha informado el gobierno local, las cartas notifican la infracción detectada por el sistema de control, pero advierten expresamente de que no se iniciará ningún procedimiento sancionador en esta ocasión. No obstante, recuerdan que los futuros accesos no autorizados podrán derivar en la apertura del correspondiente expediente sancionador y en la imposición de una multa.

El Concello señala que el sistema de cámaras comenzó a funcionar hace doce días y que, en esta fase inicial, se ha optado por informar a los conductores antes de aplicar el régimen sancionador.

Una medida para mejorar la seguridad en una zona especialmente compleja

El gobierno municipal defiende que la implantación de este sistema de videovigilancia responde a una demanda histórica de los vecinos de San Felipe y tiene como objetivo reforzar la seguridad vial en una de las zonas más complejas de la red viaria del municipio.

El dispositivo está formado por dos cámaras lectoras de matrículas, instaladas a la altura de la cetárea y en la salida del castillo de San Felipe, puntos considerados especialmente conflictivos por las características de la vía.

Desde el Concello recuerdan que el estrechamiento de la calzada y la ausencia de aceras convierten este tramo en un espacio compartido entre vehículos y peatones, por lo que consideran imprescindible garantizar el cumplimiento de la regulación del tráfico.

Asimismo, sostienen que, pese a la señalización existente que prohíbe la salida desde el castillo en dirección a Ferrol, hasta la entrada en funcionamiento de las cámaras continuaban registrándose incumplimientos diarios, con vehículos circulando en dirección prohibida, generando situaciones de riesgo, retenciones que dificultaban el paso de los servicios de emergencia y problemas para el acceso de los propios residentes a sus viviendas.

Más de 400 matrículas autorizadas para los residentes

El Concello explica que la implantación del sistema fue acordada tras diversas reuniones mantenidas entre el Concello, la Policía Local y la Asociación de Vecinos de San Felipe-San Cristovo, manteniendo el actual régimen de circulación pero reforzando su control.

Para facilitar la movilidad de los residentes, la administración municipal ha autorizado más de 400 matrículas correspondientes a vecinos de San Felipe, San Cristovo y Cariño, que podrán utilizar la salida por el castillo.

También figuran entre los vehículos autorizados los taxis, servicios de reparto, ayuda a domicilio, transporte público y otros servicios esenciales que necesiten acceder a la zona.

El resto de conductores deberá abandonar el área a través de San Cristovo, tal y como establece la regulación vigente, respetando la señalización existente para evitar futuras sanciones.