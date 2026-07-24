Ferrol conmemora el Día de Galicia con una ofrenda floral en homenaje a Xosé Fontenla Leal

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Ferrol celebró este viernes el Día de Galicia con la tradicional ofrenda floral ante el monumento dedicado a Xosé Fontenla Leal, en la Praza do Himno Galego, en el barrio de Esteiro. El acto institucional estuvo presidido por el alcalde, José Manuel Rey Varela, y contó con la asistencia de miembros de la corporación municipal y representantes de diferentes entidades de la ciudad.

Durante la ceremonia se rindió homenaje a la figura de Fontenla Leal, considerado uno de los impulsores de la creación de la Real Academia Galega y un destacado difusor de la cultura gallega desde Cuba, país al que emigró junto a su familia.

Rey Varela reivindica la importancia de preservar la cultura gallega

En su intervención, el regidor destacó la necesidad de reconocer a quienes contribuyeron a sentar las bases de la cultura gallega y subrayó la responsabilidad de las instituciones y de la sociedad para garantizar su continuidad.

En este sentido, afirmó que es necesario “traballar no presente cunha ollada posta no futuro para manter vivas e transmitir ás novas xeracións as tradicións” y añadió que “somos responsables de preservar unha cultura propia e de compartila, enriquecendo o conxunto do país ao que pertencemos”.

El Real Coro Toxos e Froles puso la música al acto

El alcalde también puso en valor algunos de los elementos que identifican a Galicia, como la lengua, el folclore o la gastronomía, y quiso destacar aquellos especialmente vinculados a Ferrol, entre ellos el papel del Real Coro Toxos e Froles, encargado de poner el acompañamiento musical al acto institucional, con varias piezas, entre ellas el himno gallego.

Los portavoces de Ferrol en Común, Jorge Suárez; del BNG, María do Mar López; del Partido Popular, Javier Díaz y el alcalde de Ferrol realizaron la ofrenda floral, a la que posteriormente se sumaban los concejales de la corporación y toda la ciudadanía que asistió a este acto.

La ceremonia concluyó con el deseo expresado por José Manuel Rey Varela de que todos los asistentes disfrutasen de un feliz Día de Galicia.