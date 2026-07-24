APFSC renovará la pasarela peatonal de la playa de Cariño y acondicionará el entorno de la Batería de Costa

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El organismo portuario adjudica las obras a Mosquera Villavidal S.L. por algo más de 81.500 euros y un plazo de ejecución de dos meses Los trabajos consisten en reemplazar los 80 metros del paseo de madera y el desbroce en las inmediaciones del yacimiento arqueológico situado junto al arenal.

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao acometerá mejoras en el entorno de la playa de Cariño renovando la pasarela peatonal y despejando de maleza las inmediaciones de los elementos de valor arqueológico que hay junto al arenal.

El presidente del organismo portuario, José Antonio Álvarez Vidal, acaba de firmar la adjudicación de los trabajos a la empresa Mosquera Villavidal S.L. La actuación requiere una inversión de 81.515 euros (67.367 euros más IVA) y un plazo de ejecución de dos meses.

Los trabajos que se van a realizar consisten en la retirada de la pasarela actual y la instalación de una nueva de características similares. En total se reemplazarán 80 metros de plataforma y 145 metros de barandilla. De este modo se solventará el deterioro que sufren los elementos de madera del paso peatonal que discurre paralelo a la playa y llega hasta los muros de cierre de la Batería de Cariño.

La infraestructura se construyó hace 15 años para mejorar el acabado del entorno y garantizar la seguridad de los peatones que transitaban por la zona. A pesar de las reparaciones recurrentes por parte del personal de mantenimiento del organismo portuario, la situación de deterioro ha llevado a su renovación por parte del organismo portuario.

Asimismo, en las proximidades de la playa, en la zona de servicio de la Autoridad Portuaria, hay varios elementos de protección arqueológica que actualmente se encuentran con maleza que podría afectar al yacimiento.

Por ese motivo, se actuará también en este ámbito procediendo al desbroce de vegetación y la tala de algunos ejemplares arbóreos en el lado este de la Batería de Costa que se encuentra en la playa de Cariño.