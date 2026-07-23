César Pita,actual coordinador de inspección marítima de Ferrol, será el nuevo capitán marítimo al cesar por jubilación Ángel del Real

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La Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes, procederá al nombramiento de César Pita, actualmente coordinador de inspección marítima de Ferrol como nuevo capitán marítimo al cesar por jubilación, este lunes, día 27, el actual, Ángel del Real Abella. La capitanía marítima de Ferrol abarca desde la Estaca de Bares (Mañón) a Punta Carboeira (Pontedeume)

Desde el día 1 del pasado mes de enero Ángel del Real Abella, se había hecho cargo de la capitanía marítima de Ferrol al pasar a la situaciòn de jubilación Jorge Cao.

En la mañana de este jueves Ángel del Real ha visitado en su despacho oficial del Palacio Municipal al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela con el fin de despedirse.

Ángel del Real Abella cursó estudios de Náutica en A Coruña, es capitán de la Marina civil y capitán de corbeta en reserva de la militar. Desempeñó los puestos de capitán marítimo de A Coruña, vicepresidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña y presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol (2002-2005) (2009-2013).

Hasta el 31 de diciembre de 2025, desde el 2013, desempeñaba el puesto de jefe de los distritos marítimos de Cedeira y Cariño.

César Pita

César Pita, actualmente coordinador de inspección marítima de Ferrol , desde hace cerca de siete años, es ingeniero naval y oceánico, con especialidades en máquinas marinas y servicios del buque.

En su página de Linkedin señala «Mi experiencia dentro y fuera del mundo naval me ha dado una visión global de las diferentes formas de trabajar en pequeñas y medianas empresas, aportándome nuevos conocimientos y riqueza personal y profesional.

Mis objetivos profesionales son seguir perteneciendo al grupo de grandes profesionales (marinos e ingenieros) que formamos parte de Marina Mercante, con el fin de aportar mi granito de arena a la seguridad y prevención de la contaminación de nuestros mares.»