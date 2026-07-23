Un grupo de orcas provocó el hundimiento de una embarcación a tres millas de Estaca de Bares

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Dos tripulantes tuvieron que ser rescatados por los equipos de emergencia después de que la embarcación, que terminó hundiéndose, en la que viajaban quedara sin gobierno a unas tres millas de Estaca de Bares, tras el contacto con un grupo de orcas. Otras embarcaciones que navegaban por la zona también fueron atacados por orcas aunque estos no resultaron hundidos

El Centro Integrado de Emerxencias 112 Galicia recibió aviso del suceso a las 17:05 horas. Según la información facilitada por el CIAE, los ocupantes de la embarcación alertaban de que un grupo de orcas se encontraba alrededor del barco, que permanecía sin timón y, por lo tanto, sin capacidad de maniobra.

Ante esta situación, desde la sala del 112 Galicia se informó a Salvamento Marítimo y al Servicio de Guardacostas de Galicia. También se dio aviso a la Guardia Civil, al Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Ortigueira y a los efectivos de Protección Civil.

A consecuencia del incidente, Salvamento Marítimo y Guardacostas de Galicia movilizaron varios medios marítimos, además del helicóptero Helimer. Finalmente, los dos tripulantes pudieron ser rescatados en buen estado de salud por una embarcación que los trasladó a tierra y fueron recogidos por la «Salvamar Shaula» de Salvamento Marítimo que los trasladó a Cariño.

Según informa Salvamento Marítimo, el velero se ha hundido como consecuencia de una vía de agua tras producirse una interacción con orcas. Además, el Helimer 401 sobrevuela la zona para comprobar si hay rastros de contaminación a raíz de este naufragio.

Cuatro incidentes con orcas este jueves

Salvamento Marítimo relata que en esta jornada de jueves se han producido cuarto episodios de interacción de orcas con embarcaciones en la zona.

Así, durante la asistencia al velero Idem, se tuvo conocimiento de que otra embarcación a vela había sufrido una interacción con estos mamíferos marinos, pero los daños en el timón eran mínimos y continuaban navegando a Viveiro (Lugo).

Por su parte, este mediodía el velero Glatisant quedó a la deriva, con el timón inoperativo, en la ría de Viveiro. La salvamar Alioth llegó a su posición y escoltó al velero a puerto.

Asimismo, otro velero más, el Kador, con un tripulante y tres gatos a bordo, también tuvo un encuentro con orcas alrededor de las 14,30 horas. En su caso, si bien se movilizó la salvamar Shaula, finalmente no necesitó asistencia y pudo navegar por sus propios medios a Viveiro.

Todas las emergencias han sido coordinadas desde el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) en Fisterra.