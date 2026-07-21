APFSC cierra el primer semestre del año con un crecimiento del 6,5% de los tráficos que se mueven en sus muelles

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Las empresas que operan en los puertos de Ferrol y San Cibrao contabilizaron 3,6 millones de toneladas en los seis primeros meses del año frente a los 3,4 millones del mismo periodo de 2025. Los graneles líquidos consolidan su tendencia en positivo con un incremento del 30 % y 1,6 millones de toneladas movidas, mientras se registra un retroceso en los sólidos y la mercancía general.

La Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao cierra el primer semestre del año en positivo y moviendo 221.964 toneladas más que en el mismo periodo del pasado ejercicio. Se mantiene así la tendencia al alza con la que cerró el 2025 y que se consolidó en el arranque de este año, aunque bien es cierto que en los últimos meses ese crecimiento se ha suavizado.

Así, entre el 1 de enero y el 30 de junio se movieron en los muelles del organismo portuario un total de 3.647.278 toneladas frente a las 3.425.314 del primer semestre del año pasado. Esto supone un incremento del 6,48 % confirmando el buen comportamiento de los puertos de Ferrol y San Cibrao dentro del sistema portuario estatal.

Si analizamos los resultados atendiendo al tipo de mercancía según su forma de presentación, los graneles líquidos siguen ganando cada vez más peso. De hecho, el gas natural continúa siendo el principal tráfico de Ferrol y el fuel oil ha experimentado un importante aumento, lo que ha llevado a que, al cierre del primer semestre, los graneles líquidos crecieran un 30 % con respecto a junio del 2025.

En total se movieron en las dársenas dependientes de la Autoridad Portuaria 1.612.905 toneladas de líquidos frente a los 1.239.984 del año anterior. Este incremento contribuye a paliar el descenso tanto en los graneles sólidos como en la mercancía general. En el caso de los sólidos el descenso fue de un 6,9 % ya que se contabilizaron 1.531.264 toneladas frente a las 1.645.214 del primer semestre del año pasado.

En cuanto a la mercancía general se estibaron y desestibaron en los muelles de la Autoridad Portuaria un total de 503.109 toneladas frente a las 540.117 de los seis primeros meses de 2025, lo que supone una caída del 6,85 %. En cuanto a la terminal de contenedores, continúa siendo sensible a los impactos que la situación geopolítica tiene en el transporte marítimo. En este primer semestre ha movido 97.425 toneladas frente a las 187.137 del mismo periodo del 2025.

Si lo medimos en TEUs ha pasado de 17.223 a los 7.082 movidos en estos primeros seis meses del 2026. Las previsiones de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao apuntan a que cerraremos el año en cifras ligeramente superiores a las del ejercicio anterior.

La incorporación de una nueva línea de tráficos, la tendencia al crecimiento de los graneles líquidos, y la finalización de las obras del ferrocarril, fundamental para la terminal de contenedores, ofrecen perspectivas positivas para el futuro inmediato. En cualquier caso, es necesario apelar a la prudencia por el contexto internacional que vivimos y que incide directamente en el comercio marítimo.