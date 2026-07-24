Detenido en Ferrol por robar la recaudación de una máquina tragaperras tras romper el escaparate de un bar

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La Policía Nacional ha detenido a un individuo como presunto autor de un robo con fuerza cometido en un establecimiento de hostelería de Ferrol, donde, tras fracturar a mazazos la luna del local, accedió al interior y se apoderó de la recaudación de una máquina tragaperras.

Según ha informado la Policía Nacional, tras cometer el robo el sospechoso huyó del lugar en un vehículo que fue localizado poco después por los agentes, lo que permitió avanzar en la investigación.

Las pesquisas desarrolladas por los investigadores, junto con diversas comprobaciones y las declaraciones de testigos, permitieron identificar al presunto autor de los hechos. Cuatro días después del robo, los agentes procedieron a su detención.

Ya había sido investigado por otro robo en el mismo establecimiento

La investigación también reveló que el detenido ya había sido investigado meses atrás por otro robo con fuerza cometido en el mismo local, circunstancia que reforzó las diligencias policiales.

Desde la Policía Nacional han querido agradecer la colaboración ciudadana, destacando que la información facilitada por los vecinos resulta de gran ayuda para esclarecer este tipo de delitos y favorecer la labor de los agentes.