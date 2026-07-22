Estabilizado un incendio forestal declarado a primeras horas de la tarde de este miércoles en la zona de Montefaro, en Ares.

22 julio, 2026 Dejar un comentario 318 Vistas

Fot. cedida

Sobre las dos y media de la tarde de este miércoles se declaró un incendio forestal en la zona de Montefaro, en el Municipio de Ares, entre  Cervás y Monasterio, muy cerca de varias viviendas de Cervás. Según fuentes de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, sobre las 16,26 horas el incendio estaba en la fase de «estabilizado» y el fuego se había extendido por hectárea de terreno, gran parte arbolado.

Fot. cedida

En la extinción del incendio colaboran por parte de personal de la Xunta, 2 agentes y cuatro brigadas auxiliados por cuatro motobombas y dos helicópteros. Asimismo trabajan en la extinción efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos.

Fot. Galicia Ártabra-desde los muelles de Ferrol

También acudieron a la zona efectivos de la Guardia Civil y Policía Local de Ares así como dos voluntarios que se unieron  en las labores para sofocar el fuego. 

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