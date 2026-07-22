Estabilizado un incendio forestal declarado a primeras horas de la tarde de este miércoles en la zona de Montefaro, en Ares.

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Sobre las dos y media de la tarde de este miércoles se declaró un incendio forestal en la zona de Montefaro, en el Municipio de Ares, entre Cervás y Monasterio, muy cerca de varias viviendas de Cervás. Según fuentes de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, sobre las 16,26 horas el incendio estaba en la fase de «estabilizado» y el fuego se había extendido por hectárea de terreno, gran parte arbolado.

En la extinción del incendio colaboran por parte de personal de la Xunta, 2 agentes y cuatro brigadas auxiliados por cuatro motobombas y dos helicópteros. Asimismo trabajan en la extinción efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos.

También acudieron a la zona efectivos de la Guardia Civil y Policía Local de Ares así como dos voluntarios que se unieron en las labores para sofocar el fuego.

Video cedido