Solicitan el decomiso del coche de un vecino de Mugardos, investigado 13 veces por conducir sin carnet

La Guardia Civil investiga a un vecino de Mugardos, de 48 años de edad, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo sin permiso de conducción al haber perdido la totalidad de los puntos asignados en 2014. Esta es la decimotercera ocasión en la que es investigado por este mismo delito, por lo que los agentes han solicitado el decomiso de su coche.

Estos últimos hechos ocurrieron al interceptar una patrulla del Destacamento de Tráfico de Ferrol un turismo en la carretera DP-3605, en el término municipal de ciudad departamental, según ha informado el Instituto Armado. Tras las comprobaciones realizadas, verificaron que el conductor tenía el permiso de conducción sin vigencia desde 2014 y que era multireincidente.

Ante la reiteración de esta conducta delictiva y el «grave riesgo» que supone para la seguridad vial, la Guardia Civil inmovilizó el vehículo y solicitó a la Autoridad Judicial el decomiso del turismo, propiedad del investigado. El objetivo de esta medida es «impedir que continúe utilizándolo para delinquir y poner en peligro al resto de usuarios de la vía».

Además, el conductor fue sometido a las pruebas de detección de alcohol y de drogas, arrojando un resultado indiciario positivo en cocaína, opiáceos y cannabis (THC), pendiente de confirmación por el laboratorio de referencia. Precisamente, esta actuación se enemarca dentro de la última campaña especial de vigilancia y control de velocidad de la DGT.

Según ha recordado la Guardia Civil, conducir un vehículo tras haber perdido la vigencia del permiso por pérdida total de los puntos constituye un delito contra la seguridad vial, castigado con pena de prisión de tres a seis meses, multa de 12 a 24 meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.